Una mujer tiró a su bebé en un basural y dejó una desgarradora carta

El caso conmueve a Santiago del Estero. Una mujer fue detenida acusada de parir y abandonar a su bebé en un basurero de Santiago del Estero, donde finalmente murió.

La Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago del Estero, María Ximena Jerez, solicitó la prórroga de la detención de la joven que abandonó a la beba el pasado 16 de enero en el paraje Chaguar Punco.

La fiscalía determinó que el cuerpo pertenecía a una nena recién nacida que falleció por falta de alimentación, es decir víctima del abandono. La policía determinó que la madre de la criatura había ingresado al Hospital Zonal de Forres con hemorragias, producto de un aborto clandestino, dos días antes.

Según la fiscal, la justicia encontró un papel secuestrado en la casa de la acusada en el que la joven escribió: "Quiero perder esto que fue un error en mi vida por ser tan pelotuda. Si me daba cuenta, esto no me iba a pasar y hoy iba a ser tan diferente tantas cosas. Pero mañana va a cambiar, mañana hago el intento de perderlo por mis propios medios". El texto estaría firmado con nombre y apellido.

El abogado defensor de la acusada solicitó la excarcelación de la mujer, pues la joven no tiene antecedentes y no está acreditado aún que la bebé hallada sin vida sea su hija. El letrado sostuvo que son "simples presunciones".

Ante el pedido del letrado, la fiscal aseguró que la única mujer que ingresó en al centro asistencias en esa fecha y en esas condiciones fue la imputada y pidió acelerar el examen de ADN.

La jueza de Control y Garantías, Roxana Menini, tras escuchar a las partes hizo lugar al pedido de la Fiscalía, y ordenó la detención de la acusada por 15 días más. La fiscal buscará acusar a la mujer como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte.