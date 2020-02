Oscar 2020: Conocé quiénes ganaron hasta ahora la estatuilla dorada

Llegó la noche más esperada por las celebridades de Hollywood. Organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Los Angeles la entrega de los premios Oscar 2020.

La película que llegó con más posibilidades de alzarse con la mayor cantidad de estatuillas es Guasón, que compite en 11 categorías. Le siguen El irlandés, 1917 y Había una vez... en Hollywood, con 10 nominaciones cada una.

La película surcoreana Parasite, en tanto, compite en seis categorías, incluidas mejor película y mejor película extranjera.

El primer premio de la noche, al mejor actor de reparto, quedó en manos de Brad Pitt por su despeño en Había una vez... en Hollywood. El film coreano, a su vez, se alzó con el galardón al mejor guión original.

A continuación, el listado completo de los ganadores.

Mejor guión original

Han Jin Won y Bong Joon-ho , Parasite

Mejor cortometraje animado

Hair Love

Mejor película animada

Toy Story 4

Mejor actor de reparto:

Brad Pitt, Había una vez...en Hollywood

Mejor Guión Adaptado

Jojo Rabbit

Mejor cortometraje

The Neighbors' Window

Mejor diseño de producción

Barbara Ling y Nancy Haigh, Había una vez... en Hollywood

Mejor vestuario

Mujercitas

Mejor cortometraje documental

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're A Girl)

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Montaje de sonido

Contra lo imposible

Mejor mezcla de sonido

1917





Fotografía

1917

Montaje

Michael McCusker y Andrew Buckland, Contra lo imposible



16. Efectos visuales

17. Maquillaje y peluquería

18. Película extranjera

19. Música original

20. Canción original

21. Dirección

22. Actor protagonista

23. Actriz protagonista

24. Película