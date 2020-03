Urtubey se va de un PJ en crisis y ya miran a Sáenz

Juan Manuel Urtubey pegó el portazo a un partido que, en su historial político más próximo, solo arrastra derrotas en la Capital. El exgobernador renunció ayer como presidente del Consejo Provincial de ese espacio político. Había tomado licencia, pero su salida era inevitable. Dicen algunos peronistas que incluso debió ser antes. A nivel nacional, Urtubey fue candidato a vicepresidente por Alternativa Federal, mientras el PJ nacional se encolumnó con Alberto Fernández.

En el seno del PJ local aseguran que ahora se viene un tiempo para cerrar heridas, llamar a todos los sectores y recomponer la golpeada fuerza. Será difícil ya que el partido cayó en una profunda decadencia política. Ninguno de los que se candidateó por ese espacio hoy está bien posiciondo en la escena política. Los que quedan y quieren reflotar al justicialismo le dejan la puerta abierta al actual gobernador Gustavo Sáenz para que vuelva al partido.

“Necesitamos nuevos dirigentes, dar paso a la juventud y a la evolución acorde a los tiempos que viven nuestra provincia y nuestro país. Este paso al costado será una pequeña oportunidad para que nuevos compañeros interpreten a la militancia, la contengan y la representen. Para mí eso es mucho más importante que las funciones que ocupaba hasta el día de hoy”, señaló Urtubey en la nota que envió al partido. No obstante, aún quedan nombres como Mashur Lapad, quien reemplazó a Santiago Godoy, tras su renuncia a la Comisión de Acción Política (CAP).

Pablo Kosiner, quien está al frente del partido desde que el exgobernador pidió licencia, le dijo a El Tribuno que la semana que viene habrá una reunión de consejeros partidarios para tratar la renuncia de Urtubey y ver cómo se define el futuro de la fuerza. La carta orgánica del PJ establece que ante la renuncia del presidente del Consejo, los consejeros deben reunirse dentro de los tres días siguientes para definir la nueva conducción.

Kosiner señaló que también se analiza llevar adelante un congreso partidario, donde se debata sobre la realidad del PJ. “Queremos abrir los niveles de participación a todos los que quieran participar. Hay que reordenar la CAP”, afirmó. Y contó que en este tiempo mantuvo encuentros con José Luis Gioja, presidente del PJ a nivel nacional; con el ministro de Interior, Wado de Pedro; con representantes del PJ local, con personas del entorno del gobernador Sáenz y representantes del Partido de la Victoria.

Consultado sobre si se debe convocar a elecciones, Kosiner analizó que tienen los mecanismos para seguir funcionando. Una postura diferente tuvo el exvicegobernador Miguel Isa, quien le dijo a este diario que piensa que “lo mejor sería llamar a elección”.

Sobre este punto, el congresal Marcelo López Arias agregó que se puede analizar otra alternativa como ampliar la CAP.

En este contexto es inevitable no pensar en una futura vuelta de Gustavo Sáenz al partido. Es que el actual gobernador está alejado del partido desde que en 2013 perdió su banca en el Senado. Consultado sobre una posible vuelta de Sáenz al PJ, Miguel Isa aseguró: “Su corazón está siempre dentro del PJ, desde los tiempos en que estuvo en la JP. Hoy en día tiene una función importante, no sé cuál es su intención”.

Marcelo López Arias también dio su punto de vista: “Es una posibilidad, (Gustavo Sáenz) tiene las puertas abiertas del PJ. El tiene que tomar la decisión. Nadie ignora la historia de Sáenz en el PJ. Vamos a conversar con todos”.

Por último también se pronunció Kosiner: “No debemos tener el dedo acusador, pero sí las manos abiertas, hay muchos dirigentes que quieren volver. Sáenz tendrá que tomar una determinación. No le podemos cerrar la puerta a nadie”.

Godoy, afuera

El mes pasado el diputado Manuel Santiago Godoy renunció a la presidencia de la Comisión de Acción Política (CAP) el Partido Justicialista.

En ese momento Godoy señaló que se iba porque “nuestra prioridad debe ser enfocarse en solucionar la crisis que vivimos en el norte provincial y la implementación de políticas para generar trabajo y la reactivación de la economía”.