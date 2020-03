Un vecino amenazó con suicidarse en el Concejo Deliberante

Al mediodía de hoy un vecino de San José de Metán amenazó con quitarse la vida en el interior del Concejo Deliberante, mientras se desarrollaba la sesión ordinaria y los ediles habían pasado a un cuarto intermedio.

El hecho no ocurrió en la sala de sesiones. El hombre se encontraba en la parte administrativa, en la mesa de entradas del legislativo.

Tenía varios elementos cortantes en sus manos, dijo que solamente quería que le dieran trabajo y que si no obtenía respuestas se iba a quitar la vida porque no tenía para darle de comer a sus hijos.

Al hombre le dieron mercadería y dinero y los ediles dijeron que le iban a tratar de gestionar un puesto laboral.

“Yo trabajé diez años haciendo tareas en la Municipalidad. Era una locación para hacer diferentes cosas, pero me la quitaron hace unos cuatro meses y estoy desesperado. Pido perdón por todo esto, pero estoy muy mal y desesperado”, dijo Benito Contreras, el desesperado vecino del barrio Fátima de Metán.

“Ya hice muchas gestiones e intentos para conseguir un puesto. Solamente quiero trabajar, no quiero que me regalen nada. Tengo cuatro hijos y no tengo nada para alimentarlos a diario”, destacó.

Al lugar llegaron móviles y efectivos policiales, quienes contuvieron al desdichado hombre y realizaron un operativo de seguridad. Luego del cuarto intermedio, continuó con normalidad la sesión del Concejo Deliberante.

“Fue un momento terrible cuando empleados del Concejo me informaron sobre lo que estaba ocurriendo con el vecino. Hice ingresar a esta persona a mi oficina para que me comentara su situaci ón. Luego la concejal Patricia Rojas, le pidió los elementos cortantes y por suerte lo pudimos contener sin que se hiciera daño”, dijo la concejal Nancy Figueroa a El Tribuno.

Por otra parte, se supo que Contreras tiene antecedentes y estuvo preso por robo. “Yo pagué por eso y me alejé de esa vida. Quiero trabajar para ser el sostén de mi familia. Lamento haber tenido que llegar a esto. No quiero un bolsón de mercadería, necesito un trabajo estable”, destac ó el vecino, quien no fue detenido por el suceso que protagonizó. Tampoco desde el Concejo Deliberante se denunció formalmente el sorprendente hecho. “El hombre en ningún momento nos amenazó ni tampoco faltó el respeto. Solamente vimos que estaba desesperado”, dijo la concejal Figueroa.