Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión por agresión sexual y violación

El ex productor de Hollywood será registrado como delincuente sexual. El juicio es emblemático para el movimiento #MeToo.

Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión por cargos de agresión sexual y violación en tercer grado. Además, será registrado como delincuente sexual.

Tres semanas después de que el jurado conformado por siete hombres y cinco mujeres lo declarara culpable de violación y abuso sexual de Jessica Mann, una aspirante a actriz, y Miriam Haley, ex asistente de producción del reality show Project Runway , el juez James Burke dio a conocer la sentencia. Enfrentaba una pena máxima de 29 años de prisión.

Las dos mujeres por las que fue condenado hablaron en la corte antes de que el juez anunciara la condena, confrontando a Weinstein nuevamente luego que sus testimonios ayudaron a sellar su sentencia en el juicio histórico para el movimiento #MeToo. El magnate fue acusado por más 80 mujeres, pero muchos de esas denuncias prescribieron.

Antes de escuchar la sentencia por parte del juez James Burke, Weinstein decidió hacer uso de la palabra y dijo que tenía “un profundo remordimiento” mientras se dirigía a la sala de audiencia de una corte de Nueva York . Al mismo tiempo, sin embargo, Weinstein rechazó el movimiento #MeToo, implicando que había ido demasiado lejos. “Estoy totalmente confundido por todo esto...este sentimiento de que miles de hombres y mujeres están perdiendo la posibilidad de tener un juicio justo. Estoy preocupado por este país”.

“Tengo un gran remordimiento para todos ustedes. Tengo un gran remordimiento por todas las mujeres. ... Realmente siento remordimiento por esta situación. Lo siento profundamente en mi corazón”, dijo Weinstein, quien no testificó en el juicio y permaneció en silencio durante el proceso penal que se llevo a cabo a en Nueva York.

Weinstein dijo que tenía una fuerte amistad con las dos denunciantes principales del caso, Miriam Haley y Jessica Mann. Ambas mujeres emitieron declaraciones antes de que Burke emitiera la sentencia. Haley, quien dice que Weinstein la agredió sexualmente en su apartamento en 2006, le dijo al juez que el incidente la dejó emocionalmente dañada. “Me asustó profundamente, mental y emocionalmente”, dijo. “Lo que hizo no solo me despojó de mi dignidad como ser humano y mujer, sino que me aplastó la confianza”.

La semana pasada, en una carta presentada al juez, el equipo legal de Weinstein había pedido “piedad” por su defendido y solicitaron una pena máxima de cinco años.

Durante el juicio, fue absuelto de los cargos más graves en su contra: violación en primer grado y dos cargos de agresión sexual predatoria, que implicaba una condena de cadena perpetua.

Weinstein llegó a la sala de la corte de Nueva York en silla de ruedas porque, según sus abogados, sufrió una caída en la enfermería del complejo carcelario Riker’s Island de Nueva York, en dónde estaba detenido luego de haber sido dado de alta del Hospital Bellevue, Nueva York, donde se le realizó una operación coronaria pocos días después del juicio.

Los cargos contra el que fue uno de los hombres más poderosos del cine provienen de los desgarradores testimonios de Haleyi, de la estilista Jessica Mann, quien afirmó que Weinstein la violó en marzo en el hotel DoubleTree de New York, y la famosa actriz de Annabella Sciorra, quien acusó a Weinstein de violarla en su casa entre 1993 y 1994.

Weinstein que ganó más de 80 premios Oscar aún debe responder a una inculpación en Los Ángeles por la presunta violación de una modelo italiana en febrero de 2013 y la agresión sexual a Lauren Young a la noche siguiente en un hotel en Beverly Hillls.

Más de 100 mujeres, entre ellas actrices famosas, han acusado a Weinstein de mal comportamiento sexual durante décadas, lo que despertó el movimiento #MeToo y Time’s Up en Hollywood contra el abuso y acoso sexual en la industria. El ex productor negó las acusaciones y dijo que todas las relaciones sexuales fueron consensuadas.

