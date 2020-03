-"Es bueno y sociable", dijeron amigos de Balcarce

El juicio por el homicidio calificado de Mariela Alejandra López está llegando a su fin. Ayer, en la cuarta jornada, los jueces recepcionaron las declaraciones de testigos de la defensa del imputado Cristian Balcarce. En ese sentido hablaron vecinos, amigos y familiares del acusado de femicidio.

La defensa citó para ayer, en su mayoría, a testigos de concepto. Un excompañero y amigo de Balcarce lo describió como una persona buena y sociable. Aseguró que nunca vio en él actitudes violentas. Otro vecino y amigo del barrio con quien solía compartir partidos de fútbol y de truco aseveró que era "un excelente amigo" y que incluso en la cancha no era agresivo ni decía malas palabras.

Otros vecinos que conocían a Balcarce de vista dijeron que no podían aportar demasiado sobre su personalidad, pero manifestaron haber escuchado comentarios acerca de él y de su pareja, Mariela López. "Una vez estaba con un cliente en mi taller y vimos pasar a Balcarce con su mujer. Y esta persona me dijo: La flaca lo tiene resonando. Dicen que de vez en cuando le pega", recordó el testigo. Dijo que en ese momento no le dio importancia al comentario y que lo recordó cuando se enteró del hecho.

Una vecina que no charlaba con el acusado y que "solo lo saludaba" dijo que "escuchó comentarios acerca de que en la casa cocinaba él y que ella lo maltrataba". También dijo que se había enterado de que, el día previo a la desaparición de Mariela López, la mujer había sido trasladada a un sanatorio. Pero "se decía que se había autolesionado", comentó.

La audiencia de debate que se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio está llegando a sus tramos finales. Para hoy se espera la recepción de las últimas pruebas testimoniales y el lunes se producirían los alegatos. Cristian Ramón Balcarce está imputado por homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, y por falsa denuncia.