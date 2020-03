Hombre golpeó a vigilador porque le recriminó que no cumplía la cuarentena

En medio del clima de alerta y precauciones en toda la Argentina a raíz de la pandemia del coronavirus, en las últimas horas del sábado se viralizó en las redes un video en el que un vecino de un edificio de Vicente López golpeó salvajemente a un guardia de seguridad: el conflicto se dio porque el residente habría incumplido con la cuarentena, tras haber regresado al país hace pocos días proveniente de Estados Unidos, y el efectivo quería multarlo.

La víctima de la agresión radicó la denuncia en la Comisaría 1ª de Olivos y la justicia decidió que el atacante quedara en cuarentena y con prisión domiciliaria. El agresor se enfrenta así a dos posibles delitos: en principio, se le abrió una causa por “lesiones y amenazas” contra el efectivo de seguridad. Luego, en las próximas horas se podría oficializar una segunda imputación debido a la presunta infracción vinculada a las medidas de seguridad ante una propagación de una pandemia.

De hecho, el propio Alberto Fernández hizo referencia al video y advirtió que personalmente quería investigar quién era el atacante y cuál fue su actividad durante la última semana.

“Ayer era la 1.30 de la mañana, yo estaba con Wado. Me contacté yo mismo con una persona que había subido un tweet, hablando de este señor, por decirlo de algún modo, que se enojó porque le djieron que tenía que hacer la cuarentena. Y empezó a pegarle al guardia del edificio donde vive porque se negaba”, explicó el mandatario argentino durante una entrevista con Radio 10.

“No sabíamos si era un fake news o era verdad. Por eso le escribí al que subió el tweet, le escribí por mensaje directo yo a la 1 de la mañana, preguntándole. Según parece, se hizo una denuncia en la comisaría de Vicente López. Estuve hasta las 2 de la mañana con Wado buscando el dato y espero tenerlo en un rato”, agregó.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 21.20 de la noche en el edificio llamado Rosales Park Tower, ubicado en la calle Leonardo Rosales al 2793, en Vicente López. En el video, se ve cómo el inquilino de un departamento, identificado como Miguel Ángel Paz, de 40 años, comienza a increpar al guardia de seguridad, llamado Gustavo Granucci, de 31 años.

“¡¿Me estás amenazando, la c… de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, se escucha a Paz increpar al guardia de seguridad.

El efectivo, intimidado, respondió: “Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad. Tomátelas de acá, salí de la guardia”.