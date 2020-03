Coronavirus: el testimonio de la ciclista Fernanda Yapura, desde Francia

Encerrada, aislada y un poco asustada, como cualquier habitante de Europa. Así pasa sus días Fernanda Yapura, una de las deportistas salteñas que vive en Francia y que cuenta muy de cerca lo que la pandemia de coronavirus está causando precisamente en el Viejo Continente, donde la Organización Mundial de la Salud decreto como epicentro de la enfermedad.

La ciclista de nuestra provincia reside en el municipio de Évry, del departamento de Essonne, pero muy cerquita de París, a 20 km de la gran sede francesa, y a 37 km aproximadamente de Aubervilliers, la localidad donde tiene su sede el equipo para el cual ella trabaja y compite.

A través de un video que le envió a El Tribuno, Yapura dio detalles sobre cómo se vive por allá y lo mucho que la afecta en lo personal la propagación del COVID-19. Aunque ella es consciente de que lo más importante es la salud en estos duros momentos.

“Hace un mes estoy en Europa, me vine a competir para un equipo francés (Saint Michel- Auber 93) y supuestamente voy a estar acá hasta octubre”, dijo Fernanda para empezar. Y de a poco fue introduciéndose en los estragos del virus: “La verdad que es muy grave lo que está sucediendo acá con el coronavirus, quizá no tan grave como en Italia o España (los países más complicados), pero se están tomando muchas medidas de prevención”.

Yapura está paralizada y con cuarentena obligatoria, como todos los habitantes de Francia, ya que desde el jueves por la noche, y tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron, se suspendieron todas las actividades culturales, educativas y deportivas.

“Se anunció que se suspendían todas las competencias, está prohibido estar en un lugar con más de 100 personas, cerraron escuelas, los asilos para evitar que los visiten a los ancianos, y piden que nos quedemos en casa, y si estamos enfermos debemos ir al hospital”, agregó la deportista salteña.

Yapura luego contó que se ella se encuentra perfectamente de salud, “lo malo es que ahora no tenemos competencias, con estas suspensiones no hay carreras y la última que corrimos fue el domingo pasado (7 de marzo) en Bélgica, pero ahora está todo suspendido hasta nuevo aviso”.

“No sabemos qué va a pasar, personalmente me arruina la temporada, si no tengo resultados no tendré equipo. Se hace muy difícil la situación. En abril se iba a disputar un Panamericano, pero me dijeron que en Argentina ya no reciben vuelos de Europa por lo que no puedo volver a casa”, lamentó la ciclista oriunda de Rosario de Lerma.



“Acá vivimos en casa, sin contacto con nadie, lavando todo a cada rato, esto es muy peligroso. Es muy fácil contagiarse, acá hay gente que todavía no se lo toma en serio, ahora aparecieron más de 3.000 personas con síntomas”, detalló Yapura. Esa cifra, al momento de la edición de esta nota, siguió en aumento.

Y volvió a reiterar la incertidumbre que envuelve su carrera deportiva. “El equipo decidió que cada uno mantenga una distancia, evitar estar en grupo, y tratar de no ver a los familiares hasta que pase todo. Lo que sigue en el año no lo sabemos”.

Para finalizar, Fernanda brindó un mensaje para los salteños y argentinos. “Todos deben tomar conciencia, esto no es una broma, y si estás enfermo no hay que ser malos, hay que ir al médico, hay que tomar prevención antes de que pase lo que sucede acá”.

Otro salteño en Francia

Fernanda Yapura no es la única salteña en Francia. Allí también se encuentra Manuel Plaza, el exjugador de Jockey Club que actualmente se desempeña en el RC Narbonne.

Plaza se encuentra en este país desde 2016, cuando fichó en el club Perpignan. La carrera de este rugbier salteño, oriundo de Chicoana, fue en ascenso a tal punto de llegar a Narbonne, donde en diciembre pasado firmó contrato por dos años más.

El rugby francés también se suspendió como el resto de las disciplinas deportivas de aquel país.

En Francia se registraron hasta ayer 91 muertos y más de 4400 casos de coronavirus.