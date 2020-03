El plantel de Boca fue licenciado

El plantel de Boca Juniors fue licenciado hoy y exceptuado de presentarse esta tarde en el predio de centro de entrenamientos de Ezeiza, como estaba estipulado.

De esta manera, el actual campeón del fútbol argentino es otro de los equipos que no entrenará en grupo ante la pandemia del coronavirus.

No obstante, cada jugador tendrá una rutina física para realizar en su casa y será seguido a través del PGS por el preparador físico Damián Lanatta, ya que lo indicado es que trabajen en forma individual y tratar de no hacerlo en grupo.

De esta manera, el club xeneize no tiene ninguna actividad programada hasta el 31 de marzo y permanecerá cerrado para sus socios, quienes se pueden comunicar en forma virtual con la oficina respectiva.

Boca viene de golear de visitante a Godoy Cruz por 4 a 1 en Mendoza, sin público, por la primera fecha de la Copa de la Superliga.

El equipo que dirige Miguel Russo también disputa en la actualidad la Copa Libertadores de América, cuya actividad fue suspendida la semana pasada por la Conmebol.