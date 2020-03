Investigan la desaparición de Claudia Repetto como un femicidio

La causa por la desaparición de Claudia Repetto, la mujer que fue vista por última vez el 1 de marzo pasado en la ciudad de Mar del Plata, fue recaratulada hoy por la Justicia como un femicidio y quedó como único imputado el exnovio de la mujer, quien tampoco fue encontrado aún.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, Fernando Castro, modificó la carátula original de la investigación, "doble averiguación de paradero", y acusó a Ricardo Rodríguez (54) por el delito de "homicidio de una mujer agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género".

Rodríguez desapareció en la localidad balnearia pocas horas después del último contacto que Repetto (53) mantuvo con sus allegados en la noche del domingo 1 de marzo, y desde el inicio de la búsqueda de la mujer fue señalado como principal sospechoso por los hijos de ella, quienes aseguraron que hasta hacía siete meses habían tenido un relación marcada por la violencia.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron a Télam que la decisión del fiscal fue tomada a partir de nuevos elementos incorporados al expediente, especialmente las imágenes de una cámara de seguridad privada que captaron a un hombre de características similares a las del acusado, en la madrugada del lunes 2.

Cuestionamientos a la investigación

La nueva imputación se conoció luego de un pedido de recusación presentado contra Castro por parte de la abogada Noelia Agüero, quien representa a la familia de Repetto como particular damnificado.

Agúero había cuestionado desde la semana pasada la actuación del fiscal, por considerar que la investigación no contemplaba una perspectiva de género, y había solicitado que Rodríguez fuera imputado por privación ilegítima de la libertad.

En ese sentido, ambas partes mantuvieron este miércoles una audiencia ante la jueza de Garantías Rosa Frende, quien deberá definir si hace lugar o no al pedido de recusación.

En el inicio de ese encuentro, el fiscal notificó el cambio en la calificación y subsidiariamente incorporó la figura de "privación ilegal de la libertad".

Agüero cuestionó de todos modos "las demoras" por parte de la fiscalía para avanzar en ese sentido, y dijo que "la familia de Claudia podría haber contado antes con la contención fijada por protocolos de atención a las víctimas y sus familias en casos de posibles femicidios".

En cuanto a la búsqueda de Repetto, fuerzas de seguridad provinciales continuaron con rastrillajes por distintas zonas de la ciudad, al igual que desde el primer día de la desaparición. La mujer fue vista por última vez el domingo 1 de marzo último, y su desaparición fue denunciada en la Comisaría 3 por sus familiares, luego de que no se presentara a trabajar en un hotel del macrocentro marplatense a la mañana siguiente.

En paralelo con la búsqueda de Repetto, los investigadores intentaron desde el primer día dar con el paradero de Rodríguez, quien vivía en un casa lindera a la de ella, en el barrio Termas Huinco, y quien abandonó el lugar con sus pertenencias en la madrugada del lunes 2.

La desaparición de la mujer impulsó desde entonces una serie de movilizaciones y acciones en la ciudad, y miles de vecinos han reclamado su "aparición con vida", pedido que encabezó además la multitudinaria marcha del 8M por el centro marplatense.