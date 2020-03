Higuain fue autorizado a abandonar la cuarentena de Juventus

El delantero Gonzalo Higuain fue autorizado hoy por su club Juventus de Italia para abandonar la cuarentena que se había dispuesto para el plantel a raíz de un caso positivo de un compañero por coronavirus y llegará mañana a la Argentina para acompañar a su madre, con un problema de salud.

Higuain abordó un vuelo privado luego de haberse sometido a los controles obligatorios de parte del departamento médico de Juventus, que lo autorizó a realizar el viaje.

Así, según publicó hoy el diario italiano “La Reppulica”, el Pipita abandonó la cuarentena que llevaba adelante en su casa desde hace una semana, luego de que su compañero Daniel Rugani dio positivo de COVID 19.

El goleador de la Juventus se presentó en la noche del miércoles al aeropuerto “Caselle” de Turín con un certificado médico que declaraba que no era positivo de coronavirus, mientras un avión privado lo esperaba en la pista.

El diario deportivo añadió que también tomaba la misma decisión el mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur, ex jugador de Boca.

Según los medios italianos, el destino del vuelo de Higuain era Francia, como escala previa a volar a España, para luego regresar a Buenos Aires.

El argumento del ex jugador de la Selección argentina es que su madre está enferma, lo mismo que utilizó Cristiano Ronaldo para marcharse a Madeira, su ciudad natal.