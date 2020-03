Alarma por salteños que van en crucero rumbo a Italia

Cerca de 900 argentinos, entre ellos alrededor de 30 salteños, a bordo de un crucero se dirigen a Génova, Italia, considerado uno de los focos infecciosos del país europeo que ya superó a China con la cantidad de muertes por coronavirus.

Ellos partieron el 3 de marzo pasado en un viaje que llamaron "El Retorno" como homenaje a los viajes que realizaron sus abuelos españoles e italianos. Querían replicar la peripecia que sus antepasados hicieron en barco. El plan inicial era navegar durante 21 días. El destino final era Málaga, en España, y Génova, en Italia.

Hace 12 días comenzó el peregrinaje por el mar. El 8, en Maceió, Brasil, algunos pasajeros decidieron bajarse al enterarse que la situación en Europa iba en picada. Aseguran que a pesar de saber de la situación, la empresa Costa Cruceros decidió zarpar de todos modos.

Los pasajeros comenzaron a vivir entre la burbuja de los servicios que ofrecía el crucero y la incertidumbre de saber que se dirigían al epicentro de la pandemia. En el camino, la tripulación intentó evitar llegar a Génova, donde ya murieron cientos de personas. Pasaron por España que no le permitió pisar suelo ni siquiera a sus propios ciudadanos.

El miércoles, les aseguraron que podrían desembarcar en Marsella, Francia, y de allí se harían cargo de los traslados en avión a sus respectivos países. Sin embargo, solo pudieron desembarcar franceses. Ante la imposibilidad de evitar llegar a Italia que rompe cada día sus propios récords de muertes, el crucero finalmente llegaría hoy a Génova.

"El 70% del barco son personas muy mayor y bastantes en silla de ruedas", advirtió a El Tribuno la salteña Josefina Saravia de 61 años que se embarcó junto a su esposo de 66. Ambos, como la mayoría de los pasajeros, están dentro de lo que se considera grupo de riesgo, por su edad.

La última información comunicada por la empresa es que ya estaban disponibles cuatro aviones para repatriar a los pasajeros a sus diferentes países. Informaron que se dispondría un cordón sanitario hasta el aeropuerto. Sin embargo, ante diferentes opciones que luego quedaron truncas, los pasajeros esperan con mucha incertidumbre.

Al llegar a Buenos Aires, Josefina indicó que tendrían lugar disponible para hacer la correspondiente cuarentena, un amigo de uno de sus hijos les facilitaría un departamento. El tema es que primero deben tratar de llegar a suelo argentino.

La salteña Josefina Saravia, en el crucero.

En República Dominicana

Mientras algunos naufragan por el mar otros, desde la costa, viven la misma incertidumbre. Rodrigo Pérez Alsina viajó el pasado domingo 15 junto a su novia a Punta Cana, con escala en Panamá. Tenían planeado regresar el miércoles 25 de marzo, pero República Dominicana cerró sus fronteras por 15 días. Pero ese no es el único escollo para la pareja. "Copa informó que cierra hasta el 21 de abril y el aeropuerto de Panamá cierra durante todo abril", contó a este diario el joven que trabaja en el comercio. Por lo que, si logran salir de República Dominicana y que además Copa opere, deberán otorgarle un vuelo directo.

La embajada de Argentina -en ese país- es atendida por tres personas, que según aseguró el salteño, "hacen todo lo que pueden". Recibieron alrededor de 700 formularios de repatriación por grupos familiares. Por lo que se estima que son alrededor de 3 mil argentinos varados en Punta Cana.

Algunos ya pudieron volver por Aerolíneas Argentinas el jueves, pero no saben si esa medida fue excepcional ya que, según Pérez Alsina, en la embajada le indicaron que Aerolíneas Argentinas no prioriza las repatriaciones de argentinos en el país por no ser considerada zona de riesgo. "Armamos grupos de whatsapp, estamos en contacto permanente", contó el joven que aún disfruta de la atención del hotel que pagó junto con el viaje.

El joven asegura que cumplirá la cuarentena al regresar. "Me alquilo un departamento en Buenos Aires, pero quiero estar en mi país. Vivimos en una incertidumbre, estamos lejos, si nos pasa algo..., el dinero que se acaba, que nos manden un avión, cualquier cosa", pidió desesperado.