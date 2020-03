Dybala y su novia Oriana Sabatini, con coronavirus

El coronavirus está causando estragos en el mundo e Italia es uno los países más afectados, con una escalofriante cifra de más de cuatro mil muertos sobre casi 50 mil contagiados oficiales. Obviamente, el fútbol no está exento a esta epidemia y la Juventus ya tiene a tres jugadores afectados. Uno se conoció hace poquito y es argentino: Paulo Dybala.

El jugador lo notificó mediante redes sociales. "Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", escribió para tratar de llevar tranquilidad a sus seres queridos y fanáticos.

Lo mismo hizo su novia Oriana Sabatini, también afectada. La sobrina de la ex tenista Gabriela Sabatini también envió un mensaje de conciencia para todos a través de Instagram: "Hace tiempo vivo en Italia con mi novio. Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas. Prefiero que lo escuchen de mi boca. Nos hicimos el test con mi novio y una persona más. Hoy nos dieron los resultados, somos positivos. Estamos bien. Yo tenía síntomas: tos, me dolía el cuerpo, la cabeza. Cansancio constante. Seguía entrenando sin saber. Mi respiración había cambiado y no para bien. Bajaron los síntomas, no estoy tan mal como antes. Estoy mejor en planos generales. Estamos informados 24 por 7. En Argentina están mis amigas, mi familia. Constantemente veo gente de vacaciones. No se dan cuenta de la situación y lo grave que sería en Argentina. Sería un quilombo enorme los hospitales. Sería un caos. Hagan la cuarentena. Tenemos que esperar hasta el 31 de marzo por los nuevos resultados. Seamos responsables entre todos".