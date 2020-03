Sigue o no, el Regional Federal Amateur

A medida que va pasando el tiempo, la intranquilidad y la preocupación empezó a tomar cuerpo entre los dirigentes de los clubes que estuvieron compitiendo en el torneo Regional Federal Amateur, que junto a los demás torneos fueron suspendidos. Y estos signos aparecieron porque si bien había una fecha tentativa para la reanudación de los torneos del fútbol argentino, la pandemia por el coronavirus trastocó todos los planes y por el cual la sociedad en su conjunto centró su mayor atención por el tema salud y con la urgencia sanitaria del caso; por lo que el resto pasó a un segundo plano o bien, de no saber qué va a pasar con los campeonatos que quedaron inconclusos.

Entre los representantes salteños, por un lado Central Norte, en el torneo Federal A, una competencia con una estructura que tiene previsto mantener dos ascenso de categoría, se encuentra en la recta final de la primera etapa que clasificará a los seis primeros a la siguiente fase. Por lo que la sucesión de fechas hasta el final, no impediría la prosecución del torneo tal como está diagramado.

Ahora, el problema se plantea si qué sucederá con el torneo Regional Federal Amateur y en el cual intervienen ocho equipos de Salta y ellos son: Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro, San Antonio, La Merced (Valle de Lerma), El Galpón y Deportivo Michel (ambos de la Liga Metanense), Deportivo Tabacal (Liga del Bermejo) y Deportivo YPF de Joaquín V. González (Liga Anteña), el panorama no está del todo claro.

Desde ayer y en medios de Santiago del Estero anda circulando una versión y desde fuentes cercanas al Consejo Federal, se podría tomar la drástica medida de suspender el torneo Regional Federal Amateur, para diagramar una nuevo certamen y con una mayor cantidad de ascensos. Pero todo son comentarios, aunque hay dirigentes que dieron a conocer algunas opiniones sobre el tema; hay quienes estarían de acuerdo, mientras otros analizar un perjuicio muy grande.