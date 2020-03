El Senado de EEUU aprueba un paquete estímulo US$ 2 billones por la pandemia del coronavirus

El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de estabilización económica sin precedentes de 2 billones de dólares para enfrentar la pandemia del coronavirus, concluyendo así varios días de negociaciones acaloradas entre demócratas y republicanos en la cámara Alta.

El paquete de estímulo, el más grande en la historia reciente, incluye un programa de préstamos de US$ 367 mil millones para pequeñas empresas que prometen no despedir a ningún trabajador, así como una provisión de US$ 150 mil millones para ayuda de emergencia estatal y local; y US$ 100 mil millones para hospitales.

Los adultos estadounidenses individuales que ganen hasta US$ 75,000 al año también serán elegibles para recibir un pago directo de US$ 1,200, así como US$ 500 por cada niño.

El secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, dijo en una conferencia de prensa que esperaba que los pagos se hicieran dentro de tres semanas.

El seguro de desempleo también recibirá un impulso, y los ciudadanos elegibles, que incluyen trabajadores independientes, trabajadores esporádicos y cualquier persona afectada por la pandemia, pueden recibir US$ 600 adicionales por semana durante cuatro meses, además de la asistencia de los programas estatales de desempleo.

También habrá US$ 500 mil millones en préstamos para industrias, estados y ciudades: US$ 425 mil millones serán controlados por la Reserva Federal, y US$ 75 mil millones se asignarán a industrias específicas como aerolíneas y hoteles. El paquete, que se sometió a varias revisiones después de un debate polémico entre los legisladores, particularmente sobre la provisión de préstamos de US$ 500 mil millones, también estipula que las empresas administradas por la familia de Trump o cualquier legislador senior no pueden recibir préstamos a través del fondo de la Reserva Federal.

El proyecto de ley ahora pasará a la Cámara de Representantes, que realizará una votación el viernes, ya que muchos miembros de la Cámara se encuentran en cuarentena. Se espera que se apruebe rápidamente y se envíe al presidente de EEUU, Donald Trump, para su firma.