La vuelta del Regional Amateur, toda una incógnita

Un gigantesco signo de interrogación envuelve al torneo Federal Regional Amateur 2020, que como el resto de los torneo del fútbol argentino, suspendió la competencia por la pandemia del coronavirus, que castiga al mundo.

En medio de la cuarentena obligatoria, comenzó a cobrar fuerza la posibilidad que el Regional quede definitivamente postergado y la temporada sea declarada nula.

La noticia, que si bien es extraoficial, provocó un gran desconcierto entre en los dirigentes de los clubes salteños que continúan en competencia (Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana, Villa San Antonio, La Merced, Tabacal, Dep. YPF, Dep. Michel y El Galpón).

Mensajes con preguntas y respuestas inconclusas circularon entre los directivos de las instituciones, en busca de conocer alguna novedad sobre el futuro del torneo.

La posible suspensión definitiva del Regional Amateur generó diferentes posturas y opiniones.

Independientemente del presente de cada club antes de la postergación, algunos mandatarios apoyarían la medida que la competencia se reanude el próximo año, sobre todo porque el certamen de ascenso es altamente deficitario.

Es un hecho que los dirigentes atraviesan un delicado presente económico, sin competencia no hay ingresos y, sin ingresos, no pueden cumplir con las obligaciones. Encontrar o generar recursos y abonar sueldos se hace prácticamente imposible.

Previa a la suspensión de torneo, se disputó parte de la primera fecha de la segunda rueda, la cual dejó un saldo sumamente negativo en las arcas de los clubes porque se jugó a puertas cerradas.

Teniendo en cuenta que la cuarentena se prologue un tiempo más, le impedirá a las autoridades del Consejo Federal reunirse para tomar una decisión. Lo ciertos que no hay nada oficial, pero todo indicaría por una cuestión de tiempo y lógica que el torneo no se reanudará. Cabe recordar que el Regional arrancó con cerca de 300 equipos en el País y solo 90 continúan en carrera.