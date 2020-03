Usuarios de Nubicom se quejan por falta de internet desde hace 10 días

Vecinos de la zona de Los Alamos, Cerrillos, se quejan por la falta de servicio de Nubicom. Aseguran que hace diez días carecen del servicio Wi-Fi, en medio del periodo de aislamiento.

“Lo peor es que nadie nos atiende a los teléfonos de contacto. Encima no podemos salir a ningún lado en este periodo de aislamiento total y obligatorio, estamos incomunicados y no podemos hacer los tramites que usualmente realizamos a través de internet. En tiempos de cuarentena esta situación es una vergüenza”, explicó Eulalia.

La mujer aclaró: “Tenemos todo registrado, el número de reclamo es 34208 y tiene fecha miércoles 18 de marzo 2020. Hasta ahora no tenemos ni noticias”.