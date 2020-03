Marchi se opone a que le descuenten el sueldo a los jugadores de fútbol

El Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, afirmó que se opone de manera terminante a cualquier tipo de rebaja salarial para los jugadores, pese a que la actividad está paralizada por la pandemia de coronavirus.

"Algunos dirigentes están buscando excusas a una mala gestión o a un comportamiento equivocado a la hora de hacer el presupuesto", manifestó Marchi en radio La Red.

En ese sentido, el dirigente gremial indicó que existen "cerca de 4.000 contratos profesionales en todas las categorías del fútbol argentino, fútbol femenino y del Interior. Sólo 960 son jugadores de Primera División, después hay casi 30.000 trabajadores, entre árbitros, utileros de los clubes y demás que deben cumplirse".

"Hay que acompañar el tema de la salud. Hemos leído contrato por contrato, hasta las particularidades y observaciones que tienen, para tener un panorama desde lo legal y económico", enfatizó el ex jugador de San Lorenzo y Gimnasia de La Plata, entre otros.

Para Marchi, con la paralización de la actividad aparecieron "las miserias del fútbol" y en ese sentido comentó que el mismo día que fue a la Casa de Gobierno "algunas personas empezaron a buscar excusas para no pagar contratos y no se puede culpar a la pandemia".

Lógicamente Marchi reconoció que lo que está sucediendo, colateralmente, con el coronavirus en el fútbol tendrá "un impacto", pero agregó que "es un bache que puede pasar". "Estamos a la altura de sobrepasar este bache que nos toca vivir. En 2016 tuvimos un conflicto el 3 de enero y el torneo comenzó a finales de marzo. Estuvimos en un bache porque los clubes no pagaban mas o menos hacía cuatro meses y lo pudimos resolver", recordó.

"El parate del fútbol era sólo un mes y medio porque ya estaba estipulado que a mediados de mayo terminaba la temporada", puntualizó Marchi sobre el pago hecho por la televisación en marzo y que se extenderá en abril.