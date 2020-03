La evolución de Gatti en España

Hace una semana, desde que se confirmó que Hugo Gatti dio positivo en el test de coronavirus, que el exarquero se encuentra internado y peleando contra esta enfermedad que se extendió por todo el mundo y que afecta mayormente a las personas de edad avanzada.

El exjugador, de 75 años, había ingresado a una clínica de Madrid con un cuadro de neumonía bilateral por lo que decidieron hacerle el test del COVID-19. Una vez que fue diagnosticado con este virus, al Loco lo pudieron estabilizar y su estado mejoró un poco.

Pese que la primera decisión de la familia fue comunicar la noticia y hablar con los medios, luego desde el entorno del ex futbolista de Boca no se dieron más precisiones sobre su salud hasta ayer.

Su hijo, Lucas Cassius, decidió emitir un comunicado por su cuenta de Twitter para aclarar distintas cuestiones en torno a lo ocurrido con su padre.

En el hilo de tuits que hilvanó, el primogénito del mítico portero aseguró que por el momento no brindará entrevistas pero que sí brindrará información sobre el estado de Hugo Orlando debido a que necesitan “privacidad en este momento”.

También, agradeció la muestras de preocupación y cariño para con su padre de parte de los fanáticos y de la prensa. Mientras que negó totalmente que el ex arquero tenga redes sociales. Y por último, detalló en qué estado se encuentra el ex guardameta de la Selección. “La última información de la que disponemos es que continúa estable y respondiendo al tratamiento. Esto no quiere decir que esté “bien” como he leído. Pido mucha prudencia y sobre todo paciencia. Muchas gracias a todos de nuevo”, concluyó.