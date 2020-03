Murió una niña de 12 años por coronavirus, la víctima fatal más joven en Europa

Autoridades de Bélgica anunciaron hoy que la cifra de muertos por coronavirus superó los 700 tras 196 nuevos decesos en los últimos dos días, entre ellas una chica de 12 años, la víctima fatal más joven de las registradas hasta ahora en Europa por la pandemia.



"Estamos pensando en su familia y amigos. Es una eventualidad muy rara, pero que nos conmociona", declaró en rueda de prensa el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el coronavirus, Emmanuel André, que no ofreció más datos sobre la niña.



El director del comité científico, Steven Gucht, agregó que esa información recuerda "que a todas las edades, desde los 10 años hasta las edades más avanzadas, se pueden desarrollar complicaciones".



"Es importante mencionar que esto es excepcional en gente joven. No es la regla. No sabemos qué salió mal. Es importante que se investigue caso por caso", agregó,citado por la agencia de noticias EFE.



Según el diario Le Soir, de Bélgica, la niña es la víctima fatal más joven del coronavirus desde que la pandemia llegó a Europa, seguida por un chico de 14 en Portugal y una chica de 16 en Francia.



El Servicio Federal de Salud belga indicó que entre el lunes y el martes se registraron 876 nuevos casos con test de laboratorio en Bélgica, lo que supone 12.775 contagios confirmados en un país de 11,5 millones de habitantes.



Bélgica tiene 4.920 personas hospitalizadas por la Covid-19, la enfermedad que provoca el virus surgido en China en diciembre pasado, de las que 1.021 se encuentran en cuidados intensivos.



Entre el lunes y el martes se registraron 485 nuevas hospitalizaciones y 668 altas, agregaron las autoridades belgas.



El fin de semana pasado, Bélgica extendió otras dos semanas la cuarentena obligatoria que había decretado el 17 de marzo para contener la propagación del coronavirus.



Al igual que en Italia, España y otros países europeos, las únicas salidas permitidas serán para ir al médico, a determinados comercios como tiendas de alimentación o para hacer deporte al aire libre.



Bélgica también ha cerrado restaurantes, bares, discotecas y cancelado actividades recreativas, deportivas y culturales, así como suspendido las clases en escuelas.