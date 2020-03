Setién: “Es normal la dependencia con Messi”

El entrenador de Barcelona, Quique Setién, aclaró hoy que la ‘dependencia‘ del equipo con Lionel Messi es ‘normal‘ porque ‘siempre puede pasar algo cuando le dan la pelota‘.

“Es verdad que hay jugadores que piensan demasiado en conectar con él. Yo también lo haría. Messi ha resuelto el 90% de los partidos de este equipo. Siempre decía a todos mis jugadores: ’Si el balón está en el pie de los buenos siempre tiene más posibilidades de que salga bien’. Por eso lo buscan a él, sabes que va a pasar algo. Es normal esa dependencia‘, analizó el ex Betis en una nota con El Periódico de España.

Además, Setién reconoció que a él le da ‘más tranquilidad‘ cuando la pelota la tiene Messi. “Prefiero que se la den a él. Estoy más tranquilo”, apuntó.

Barcelona cayó el domingo pasado con Real Madrid por 2 a 0 como visitante y quedó segundo en el campeonato español, a un punto de su clásico adversario.

“Yo, por ejemplo, he tenido 15 entrenadores en mi carrera y solo dos me han enseñado cosas. El resto me enseñó muy poco. Este proceso lo tienes que ir ganando con el tiempo. Quizá haya costado más”, rememoró.

Finalmente, Setién anunció qué estilo de juego le gustaría tener en algún momento: “Siempre soy atrevido y valiente, pero lo que no soy es un suicida. Soy valiente, pero antes de poner el pie ahí miro si esa baldosa está bien. Hay cosas que debo valorar y no solo en el aspecto ofensivo. Somos un equipo muy bueno con el balón, pero somos menos buenos sin él. Mientras no me asegure que voy a marcar cuatro goles por partido, seguramente no seré tan tan valiente”.

Barcelona recibirá mañana a Real Sociedad, a las 14.30, de Argentina, con Lionel Messi como titular.