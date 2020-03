La calle se dividirá en dos manifestaciones

Mañana, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, habrá dos movilizaciones en el centro salteño. Como cada 8 de marzo, el movimiento feminista se reunirá en el mástil de la plaza 9 de Julio, a partir de las 17, para luego marchar por el centro salteño con sus demandas por más derechos, entre los que se incluye la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (ILE). Para el mismo día, el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, llamó a los fieles católicos a manifestarse en contra de la despenalización del aborto. "No queremos enfrentamientos", expresaron organizaciones de mujeres ante la marcha que promueve la Iglesia en una fecha que se considera icónica para el feminismo en la demanda por el derecho al aborto.

A las 19 será la concentración de los fieles católicos en Alberdi y San Martín, para marchar hacia la Catedral Basílica, donde habrá una misa a las 20.30.

"No tenemos problemas de que ellas se movilicen porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora", manifestó Irene Cari, representante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

"Somos respetuosas de las mujeres. Algo esencial para nosotras es el cuidado y el respeto. No vamos a violentarlas a ellas ni nosotras queremos ser violentadas. Nosotras no tenemos previsto nada para agredirlas ni faltarles el respeto", aseguró la histórica militante.

Gabriela Jorge, del Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras, consideró que, al convocar a una movilización para el 8 de marzo, "la Iglesia ha intentado apropiarse de la fecha".

Recordó que una de las consignas casi históricas de la movilización feminista es la separación de la Iglesia y el Estado: "El peso que tiene la Iglesia católica en la provincia se ha hecho sentir en el caso de una joven de 19 años de Tartagal que tenía una hemorragia y no pudo acceder a la atención en un hospital por prejuicio de un efector que pensaba que había llegado con un aborto en curso".

Irene Cari consideró que, en algún punto, ambas marchas tendrán coincidencias: "A las mujeres nos une la hermandad, la desocupación, la enorme discriminación por ser mujeres... Morimos a manos del patriarcado. Hemos sido históricamente oprimidas".

"Somos muy respetuosas de la posición que ellas tienen, sin embargo, nos queda un largo camino para hacer docencia, para comunicar, informar y llegar a todas las mujeres de distintos espacios con el aborto como derecho humano", dijo la referente del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.

Irene Cari explicó que la educación sexual integral (ESI) es otro de los temas que provocan profundas diferencias con la Iglesia Católica. "La ESI sigue siendo algo que depende de la buena voluntad. No está dentro de las currículas de enseñanza-aprendizaje, no tiene presupuesto, no tiene una directiva. Estamos en alto riesgo de que empeore lo que ha conquistado el movimiento de mujeres salteñas".

En relación con la ILE, también manifestó: "Hace 30 años que estamos en las calles con mujeres que han trabajado mucho en el proyecto que está por ingresar al Congreso por decisión del presidente. Es algo histórico y es una política transformadora para la vida y la salud de las mujeres".

La convocatoria que organizó la Iglesia

La semana pasada, el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, llamó a los fieles a movilizarse en contra de la legalización del aborto, con una peregrinación y misa.

“El 8 de marzo próximo, al celebrar el Día Internacional de la Mujer, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina ha invitado a todos los obispos del país a celebrar juntos la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a las 11, para pedir por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, señala una nota publicada por el Arzobispado.

En Salta, la concentración será a las 19 en San Martín y Alberdi. Se realizará una peregrinación y el rezo del “santo rosario por la vida”.

A las 20.30, en la Catedral, será la celebración eucarística presidida por Javier Romero, vicario episcopal del santuario y asesor del Movimiento Familiar Cristiano. El 25 de marzo, en tanto, se recordará el día del niño por nacer.

En el Ministerio de Seguridad de la Provincia informó que se hará un acompañamiento preventivo, como en todas las manifestaciones sociales que se realizan en la calle. “Las marchas son pacíficas”, señalaron fuentes de esa cartera. “En las ‘provida’ nunca hubo problemas y en los movimientos de organizaciones feministas suelen registrarse pintadas en paredes, pero no violencia física”, señalaron.