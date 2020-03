VIDEOS. Se derrumbó un hotel en China que albergaba a personas en cuarentena por el coronavirus

El hotel de cinco pisos Xinjia, en Quanzhou (Fujian, China), usado para la cuarentana del covid-19, se ha derrumbado la tarde de este sábado, según se aprecia en una serie de vídeos y de fotos difundidos por medios locales en Twitter.

Las autoridades locales informan que en el momento del accidente había unas 70 personas en el interior del edificio, 28 de las cuales ya han sido rescatadas por los servicios de emergencia.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020

En una de las grabaciones se ve cómo los servicios de emergencia buscan gente entre los escombros, mientras varias personas contemplan la escena.

#Update: Around 70 people were trapped in a hotel building which collapsed in Quanzhou, E. China's Fujian on Saturday evening. 23 have been rescued as of 21:00: report https://t.co/cbai7fF85g — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

En otro vídeo aparecen varias personas con casco y mascarilla cerca del lugar de los hechos, junto a varias ambulancias.