Se celebra el día del hincha de Racing. Enterate porqué

Los hinchas de Racing celebran hoy su día en conmemoración a la jornada del 7 de marzo de 1999, cuando la gente llenó el estadio Presidente Perón pese a que la Justicia había prohibido que esa tarde el equipo de Avellaneda enfrente a Talleres de Córdoba.

En las redes sociales es tendencia el hashtag #DiaDelHinchaDeRacing y los simpatizantes recuerdan lo sucedido hace 21 años.

Un 7 de marzo de 1999, luego de que la síndico de la quiebra del club, la contadora Liliana Ripoll, anunciara la decisión de la Justicia (la Cámara de Apelaciones de La Plata) de rematar todos los bienes de Racing, el juez Enrique Gorostegui no le permitió al equipo que en es tiempo dirigía Gustavo Costas debutar como local, por la primera fecha del torneo Clausura, ante Talleres de Córdoba.

Ante esa situación y pese a la decisión del presidente - residual por la quiebra- Daniel Lalín de no abrir la cancha el día domingo, los hinchas se autoconvocaron y llenaron el estadio Presidente Perón pese a que el equipo no podía jugar.

Ese día grandes glorias de Racing se hicieron presentes en la cancha, que se abrió gracias a la intermediación de la síndico Ripoll, enfrentada en ese tiempo con Lalín y los ex dirigentes del club, y entre ellos estuvieron Mario Cejas, Juan José Pizzuti, Humberto Maschio, el ‘Chango‘ Cárdenas y el ‘Pato‘ Fillol.

Además, se presentaron en la cancha el técnico de ese momento, Gustavo Costas, y los referentes de ese plantel encabezados por Fernando Quiroz, Claudio Ubeda, Pablo Michelini, Angel Morales y los juveniles Adrián Bastía y Javier Lux.

Ese mismo día, los hinchas, en una asamblea multitudinaria, decidieron abrir una cuenta bancaria a nombre de Gustavo Costas y Fernando Quiroz para recaudar fondos para el predio Tita Mattiussi, el primer y único caso en el mundo de la construcción de complejo deportivo de un club profesional de fútbol construido por la gente.

Ese mismo domingo por la noche, en el programa radial partidario de “La Academia” que más años estuvo al aire, llamado “Racing, El campeón”, conducido por Clemente Bourgarel, se llamó a decretar al 7 de marzo como el “día del hincha de Racing”, algo que se mantuvo en el tiempo.