Celebrar los derechos logrados por las mujeres y promover la equidad social

El 8 de marzo fue designado oficialmente por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día internacional de la Mujer, en 1977.Más tarde, en 2011, se celebró el centenario de esta conmemoración, con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).

Este día, según la ONU, "se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre";. Esta pugna tiene más de cien años de historia y en sus primeros momentos se inició con el reclamo de las mujeres por sus derechos básicos en la sociedad, como poder trabajar, estudiar, votar en las elecciones y ocupar posiciones de responsabilidad política.

Hoy en día, el Día Internacional de la Mujer, celebra y promueve la reivindicación de estos derechos básicos en los países menos desarrollados, y otros derechos más avanzados en los países desarrollados, con la finalidad de alcanzar una igualdad efectiva con el hombre.

Los avances logrados en cuanto al cambio en el rol social de las mujeres que han ocurrido en los últimos 100 años radican, principalmente, en el logro de la autonomía económica, así como su creciente participación en el ámbito público (inserción laboral, política, científica, deportiva, etc.) traspasando las fronteras del ámbito privado (maternidad y cuidado de la familia).

Estos cambios son consecuencia de la valentía y determinación de grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres en general, quienes siguen luchando cada año por terminar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. Sin embargo, cabe resaltar que aún queda un largo camino por recorrer.

A nivel mundial, hay acuerdo en considerar que, a pesar de dichos progresos, el cambio real es aún muy lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo.En la actualidad, ningún país ha alcanzado efectivamente la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.

Algunos de los datos publicados recientemente por la ONU revelan que sólo uno de cada cuatro parlamentarios son mujeres a nivel mundial; una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida y hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual, la cual se manifiestahoy en la existencia derestricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres.

Estas desigualdades tienen su base en construcciones sociales como los estereotipos y sesgos de género a partir de las cuales los roles de mujeres y varones son definidos de tal manera que engendran injusticias e inequidades sociales. La atribución hecha a las mujeres sobre a su “naturaleza” sensible, su “don” para la maternidad y el cuidado de la familia, así como la significación de su cuerpo en tanto “objeto”, son algunos ejemplos de aquello.

Estas construcciones aún perviven en las sociedades puesto que se encuentran, en gran medida, todavía naturalizadas en las instituciones. Es decir, se presentan como hechos de la naturaleza ocultando su arbitrariedad.

Este día es visto por distintos sectores de la sociedad como una oportunidad para repensar ciertos sesgos y actitudes en las interacciones cotidianas. Desde esa perspectiva, el cambio implicaría entonces un tipo de participación social que tendiara a equiparar algunas fuerzas.

