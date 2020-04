Mario Cuenca salió al cruce y fue duro con el senador Sergio Leavy

El secretario de Municipios de la Provincia, Mario Cuenca, salió al cruce de las declaraciones del senador nacional Sergio "Oso" Leavy, quien había criticado el accionar del Gobierno durante la pandemia.

"Debería quedarse en cuarentena y no salir más. No entendió nada. Salta necesita de todos, y este señor que perdió las últimas elecciones no se dio cuenta que el pueblo no lo quiere. Hoy sin dudas es el político con peor imagen en Salta y eso es porque la gente ya lo conoce muy bien", sentenció Mario Cuenca, expresidente del Foro de Intendentes.

En las últimas horas, el senador nacional Sergio Leavy había pedido al Gobierno de la Provincia que reparta los 54 millones de pesos que mando Nación, en calidad de ATN (Ayuda del Tesoro Nacional) para ser destinados a los municipios del norte salteño, que son azotados por una crisis sanitaria y alimentaria.

"Hoy tenemos que empujar todos para el mismo lado y no hacer política barata, pero Leavy ya nos tiene acostumbrados, solo gestiona para algunos de sus amigos intendentes, los que fueron en su misma lista. No creo que el Presidente o los funcionarios nacionales estén muy de acuerdo con su accionar", expresó.

Reclamo

El senador Leavy había pedido que el dinero sea remitido de forma urgente a estos municipios que afrontan una situación alimentaria y sanitaria difícil, sumado a la pandemia de coronavirus.

"Tenemos un gobernador y un equipo que trabaja día a día pensando en el otro. Ya lo hicimos en todo el norte con la crisis sanitaria y ahora también con la pandemia. Sáenz ayuda a todos sin distinción de colores políticos y está al frente de esta crisis y solo quiere el bienestar de los salteños", aseguró.

Y agregó: "No podemos hacer política dentro de semejante crisis, donde estamos todos preocupados y angustiados. Toda la dirigencia política de Salta está unida como nunca antes en la historia. Lo invito a que ayude, y creo que la mejor forma es que se quede en su casa".