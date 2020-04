Maidana y su trofeo de guerra en una cadena

Mientras Marcos “El Chino” Maidana continúa de cuarentena en Santa Fe, una noticia fue dada a conocer por su propia promotora y empezó a hacer repercusión.

“Marcos “El Chino” Maidana contó qué va hacer con el diente que le sacó a @FloydMayweather y también que se sigue preparando para volver al boxeo con su mejor nivel”, publicaron desde la cuenta Chino Maidana Promotion (@chino maidanabox).

De esta manera, el oriundo de Margarita no solo reveló que conserva el famoso diente que le voló a Floyd Mayweather en una de las dos peleas disputadas, sino que anunció el increíble destino que le dará a dicha pieza dental. “Sí, se le voló una carilla. Sí sí, era un diente, el de abajo. Ahí lo tengo y lo hice con oro, me lo voy a colgar en una cadenita después”, le respondió a un fan en Instagram.

Pese a lo que afirma el Chino y su entorno, aún no se ha confirmado si efectivamente Maidana le voló un diente en ese tercer round de su segunda pelea en 2014, donde le conectó una derecha perfecta a la boca de Floyd Mayweather que lo hizo tambalear. La campana terminó por “salvar” al múltiple campeón estadounidense, quien terminó ganando nuevamente aquella pelea.

Las imágenes de aquel combate siguen circulando y parecieran mostrar que en el momento del impacto, Money pierde un diente, aunque también podría ser saliva.

Maidana también respondiendo en Instagram Live: “Saludos a San Juan, creo que este año o el que viene vamos a pelear con Acero (Cali) y seguro vamos a estar ahí en el ring. Vamos a probar cómo nos sentimos. Mientras tanto, entreno todos los días un poco más”.