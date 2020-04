Los africanos que se convirtieron en meme quieren ir al “Bailando 2020”

Benjamín Aidoo es el líder de Dancing Pallbearers, los africanos que se convirtieron en meme durante la cuarentena total. El hombre explicó que comenzó con su empresa fúnebre en fúnebre hace casi 20 años en Ghana y que con el paso del tiempo decidió “darle un giro” al negocio.

“Empecé con este negocio allá por 2003, 2004. Empecé llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro, así que agregué la coreografía, y hasta ahora lo he estado haciendo durante 18 años. Muchísimo tiempo”, explicó en diálogo con la periodista Noelia Antonelli a través de su cuenta de Instagram.

Benjamín brindó la nota acompañado con otros bailarines, y se expresó sobre las repercusiones que tuvieron sus videos que se viralizaron a través de las redes sociales. “La gente me está llamando de todas partes del mundo contándome lo que está pasando con los videos, haciendo memes. Me siento un privilegiado y estoy feliz por eso. En esta cuarentena, con este coronavirus, la gente está encerrada, algunos están parcialmente encerrados, como aquí en Ghana, pero en algunos otros lugares están completamente encerrados. Pero aunque estén encerrados en sus cuartos igual usan sus teléfonos y que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz”, dijo.

Entonces, la periodista le consultó sobre la posibilidad de viajar a la Argentina e, incluso, de realizar una participación especial en el Bailando 2020. “Cuando nos inviten a ir a Argentina vamos a ir, vamos a estar ahí. Incluso al programa, sí, vamos a bailar con vos, Noe", respondió Benjamín.

Según explicó la periodista, lograr la comunicación con sus entrevistados no fue sencillo debido a que la zona en la que se encontraban ellos no había wifi. "Y si a la gente en Argentina le gusta mucho este video, y le pone muchos likes, yo te lo prometo que vamos a bailar para vos en tu vivo de Instagram”, continuó Aidoo.

"Muy bien señores, como les dije, entre tanto aislamiento venía extrañanado trabajar, así que lo rastreé, lo contacté y acá está la entrevista con la estrella del momento. El inspirador de los mejores memes de la cuarentena. El creador del baile con el ataúd en Ghana, el creativo más viral del lockdown mundial. Vive en una zona donde no hay wifi. Así que después de mil intentos terminamos haciendo un mano a mano vía videos de WhatsApp de ida y de vuelta. Esta semana cuando liberen el aislamiento y pueda moverse a una zona con wifi nos prometió hacer algo juntos, escuchenlo (al final del video) y si les divierte, los espero para sumarse”, indicó Noelia Antonelli en su cuenta de Instagram @noeantonelli, red social en la que tiene casi 100 mil seguidores.