El bono de $10 mil será percibido por 7.854.316 familias en todo el país

Luego de los cruces de información entre diferentes organismos, 7.854.316 personas quedaron habilitadas para cobrar el bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia para paliar parte de las consecuencias económicas de la cuarentena por el coronavirus. Esos son los datos que surgen de la primera etapa de inscripciones, luego de los cruces que se hicieron para verificar quiénes cumplían con las condiciones y requisitos para acceder al beneficio. Entre los más de 7,8 millones aprobados están los 2.389.764 de padres que perciben la AUH por sus hijos y las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo, que ya cobraron los $ 10.000. El resto de los beneficiarios empezará a cobrar desde el 21 de abril.

El número no es definitivo porque, tras el pago del beneficio a los que fueron aprobados que se completará el 5 de mayo, la ANSeS abrirá una etapa de reconsideración para todos los que consideran que el rechazo no es correcto y pueden aportar documentación que lo demuestre. Por ejemplo, es el caso de matrimonios que no informaron a la ANSeS que están separados y la ANSeS rechazó la solicitud porque figuran como casados y uno de los cónyuges es Monotributista de la Categoría C o trabaja en relación de dependencia. También se contemplarán casos en los que haya cambiado la situación laboral, por ejemplo, con despidos recientes que ya estén asentados en la AFIP o el Ministerio de Trabajo.

Esos datos provisorios marcan ya que sobre casi 12 millones de pre inscriptos, el 66% cobrará en los próximos días los $ 10.000 y que el número final superará largamente los 3,6 millones que se estimaron funcionarios del Gobierno inicialmente cuando se lanzó el Programa.

ANSeS aclaró que las personas que no tienen CBU o que prefieran cobrar por otros medios de pago, “podrán elegirlos a partir del jueves 16 ingresando también en la página Web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer en la semana”. A su vez, “quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados”.

De todas maneras, la ANSeS aclara que en los casos que “en posteriores controles verifiquen la percepción de sumas indebidas por el incumplimiento de los requisitos requeridos por la normativa vigente se procederá al recupero de las mismas, compensándolos automáticamente con cualquier otro beneficio que le corresponda percibir al titular/solicitante, hasta cubrir el total de la deuda”, según la Resolución 84/2020 de ese organismo.

Fuente Clarín