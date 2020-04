Pichot ya cuenta con importantes  votos a favor

Por un lado, el inglés Bill Beaumont buscará la reelección como presidente de World Rugby y anunció al francés Bernard Laporte -presidente de la federación de su país- como su compañero de fórmula. Por otro lado, Agustín Pichot, actual vicepresidente del organismo y que cuenta con el apoyo de SANZAAR. La votación que se realizará el 26 de abril definirá al próximo mandatario de la organización.

¿Cómo es la votación? En total se contabilizarán 51 votos. Los países del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Italia, Gales, Irlanda y Escocia) y los cuatro del Rugby Championship (Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia) suman tres cada uno.

Por otro lado, las seis uniones continentales (Europa, Oceanía, África, Asia, Norteamérica y Sudamérica) cuentan con dos votos cada uno, al igual que Japón. Con ellos se suman 14 votos más. Y los países de Tier 2 (Georgia, Rumania, Fiji, Samoa, Canadá, Estados Unidos y Uruguay) tiene uno para completar el total de 51. Además, en caso de empate, el voto que desempatará es el del presidente, en este caso sería el propio Beaumont.

Hoy el escenario marcaría que hay paridad. Teniendo en cuenta la negativa que tuvo la Nations Cup propuesta por Pichot para modificar los calendarios de competencia por parte de las potencias de Europa y el apoyo que expresó en su comunicado Beaumont, contaría de antemano con 18 votos. Además, tendrían de su lado a Japón, que estaba con el Sur pero que podría modificar su apoyo porque ya no serán tenidos en cuenta para el Super Rugby 2021, y a Europa como región. Rumania también apoyaría y Canadá podría ser aliado.

En tanto, el ex medio scrum de Los Pumas tendría los 12 que aportarán las Uniones de SANZAAR. A su vez, Oceanía, los países isleños, Asia y Sudamérica ayudarían a que lleguen a 24. Georgia es otro que podría estar del lado de Pichot por su idea de darle más y mejor competencia a los equipos del Tier 2.

La duda pasaría por Estados Unidos y la región de Norteamérica. Y también las negociaciones de último momento que pueden provocar cambios en este panorama.

Cabe destacar que en 2016 hubo una votación unánime por Beaumont-Pichot, y hoy se enfrentan por la presidencia.

Voz de apoyo

Clive Woodward, ex jugador y quien fuese el entrenador de Inglaterra en el título conseguido en el Mundial de Australia 2003, apoyó la candidatura del argentino a través de sus redes sociales: “Buena suerte, creo absolutamente que World Rugby también tiene que usar este momento extraordinario para cambiar fundamentalmente y ser económicamente viable y realmente un juego mundial”, escribió.

Minutos más tarde, el propio Pichot le respondió al ex centro a través de su cuenta de Twitter y le agradeció por el apoyo: “Unámonos como un juego global. Esta crisis es nuestro momento para realinear los calendarios, apoyar a las uniones establecidas y proporcionar vías para las emergentes” publicó.

Al anunciar su candidatura a presidente, Pichot afirmó: “Es momento de pensar en un deporte en el que los ingresos profesionales y comerciales sean un verdadero beneficio para todos. La crisis actual es una oportunidad para alinear una visión global de nuestro juego. Ser más solidarios y justos. No podemos desaprovecharla”, expresó.