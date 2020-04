Zarate avisa que quiere seguir en Boca

Por su quedaba alguna duda sobre el futuro de Mauro Zárate, el mismo se encargó de disiparla.

El delantero expresó sus ganas de continuar en el club xeneize, al asegurar que le “encantaría renovar” su contrato, que finaliza en poco más de un año, en junio de 2021, pero también remarcó que la decisión depende de la institución.

“Ojalá que así sea. Soy muy feliz en Boca y me encantaría renovar. Obviamente que no depende solo de mí, pero es mi deseo”, manifestó Zárate.

En cuanto al nivel que mostró desde su llegada al club, el ex jugador de Vélez consideró: “Por muchos momentos fui titular en este año y medio. Estos partidos me tocó estar afuera por las lesiones y aportar desde donde me tocara”.

Y añadió: “Lo mismo me pasó en la Copa del año pasado, fui titular y después de la lesión en Quito me tocó perderme la vuelta de cuartos y una semifinal con River. Queda en uno estar listo cuando toque y demostrar que puedo estar entre los once”.

El futbolista también contó que continúa con los entrenamientos en su casa durante la cuarentena, y se refirió a la reanudación de las actividades, pese a la falta de precisiones sobre una posible fecha en medio de la pandemia del coronavirus que mantiene en vilo al mundo.

“Creo que la motivación, una vez que esto termine y arranque el torneo, te vuelve al instante. Ya es una motivación jugar en el más grande de América”, dijo.

Por otra parte, Zárate habló del paso del mediocampista italiano Daniele De Rossi por Boca y señaló: “Fue muy importante para nosotros, dentro y fuera de la cancha. Como jugador ya lo conocía de Italia y como persona solo de enfrentarlo muchas veces, yo en Lazio y él en la Roma. Ahora, como compañero, tengo nada más que cosas positivas para decir de él”.

Boca ya pagó

En otro orden, Boca hizo efectivo el pago de los sueldos del plantel de Primera División. Y es uno de los pocos clubes de la Superliga que pudo abonar sin problemas el 100% de los sueldos de marzo. El dinero fue depositado en la cuenta bancaria de los jugadores, el cuerpo técnico, integrantes del Consejo de Fútbol y el resto de los empleados que tiene el club.

Fuentes reservadas del club dijeron que “en los próximos tiempos se verá si hace falta pactar algún plan de cuotas, pero por el momento hemos logrado cumplir con todos”.

Por su parte, el vicepresidente tercero de Boca, Roberto Digón, agregó en el programa Boca de Selección, que el club ya percibió el cobro de abril por parte de la TV, un monto que “en Boca y River significa el 6% de los ingresos y en otros clubes, el 40”, dijo.

Hace días Ameal había dicho que “hay muchos clubes que firmaron contratos imposibles de pagar y ahora aprovechan el coronavirus para rebajar los sueldos”, por lo cual recibió muchas críticas.