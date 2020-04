“Cuando vuelva el fútbol habrá muchos condicionamientos”

El coordinador del departamento médico de la AFA, Donato Villani, afirmó que el protocolo de seguridad y prevención contra el coronavirus que está elaborando la Conmebol estaría listo para la próxima semana, y aseguró que la actividad de los planteles no será igual a lo que era hace tres meses, ya que habrá muchos condicionamientos.

Villani también destacó el acondicionamiento que la AFA realizó en sus instalaciones del predio de Ezeiza para colaborar con el Gobierno nacional y recibir allí pacientes afectados por el virus.

El médico explicó que Conmebol trabaja con los departamentos médicos de los equipos y las selecciones de la Confederación “para elaborar un protocolo para Sudamérica, que aún está en etapa de evaluación”.

“Lo que se está estudiando es la forma de implementar el trabajo de los equipos: si será en grupos de a cuatro o cinco jugadores, si será todos juntos, si es conveniente que concentren o no, si se bañarán en el club o en su casa. Estamos estudiando punto por punto todas las cuestiones”, señaló Villani.

El médico dijo que “hay cuestiones organizativas, culturales y sociales que cada país le agregará a esta iniciativa, que seguramente estará muy avanzada para los primeros días de la semana que viene”.

Finalmente, Villani confirmó que la AFA “puso a disposición del Gobierno nacional 120 camas con toda la estructura necesaria en el predio de Ezeiza para garantizar internaciones con aislamiento, aunque sin respiradores, porque para eso es necesario tener unidades de terapia intensiva, con las que no contamos”.