“Lo que me mantiene vivo es el boxeo, ya no están los amigos del campeón”

Sergio Manuel Medina tiene 38 años, es padre de tres hijos y fue uno de los grandes boxeadores que dio la provincia de Salta.

Se jacta de ser el pugilista con más títulos conseguidos, fue triple campeón Mundo Hispano, campeón Latinoamericano AMB, campeón Fedelatin OMB, campeón Argentino supergallo, Campeón Sudamericano pluma y campeón Intercontinental OMB.

Peleó en Las Vegas, Inglaterra y México, tuvo lujos y excentricidades en su momento, pero no supo administrar bien el dinero y ahora lo está padeciendo. Humilde y autocrítico, Rocky, como lo bautizaron desde sus inicios, nos cuenta su historia tras abandonar la actividad hace ya cinco años.

¿A qué te dedicás ahora?

Soy profesor de boxeo y kick boxing, estoy enseñando en la San Luis y Pellegrini, en Mundo Box, pero pasó esto de la cuarentena y se paró todo. Me las ingenio con gente que tengo que les doy clases personalizadas. Yo no tengo ninguna ayuda del gobierno, me gustaría que me den una mano, un subsidio deportivo, porque la estoy pasando duro, no sé cómo hacer. Nos daban cinco mil pesos mensuales de la Escuela Municipal de Box pero nos están debiendo hace cuatro meses, nos dan la espalda. Tengo la esperanza que legalicen una pensión para los boxeadores que en su momento fuimos campeones argentinos o sudamericanos.

¿Cómo inició tu historia en el boxeo?

Comencé a los 13 años y a los 17 salí campeón de los barrios, en 1999, fui la revelación del boxeo salteño ese año. Hice 42 peleas amateurs, gané todas y solamente empaté una.

A los 20 años pasé al profesionalismo y gané el primer cinturón ante un brasileño. Realicé cincuenta peleas, perdí ocho y gané 42, 22 de ellas por KO. Gané ocho cinturones, fui a pelear dos veces a Las Vegas, en Estadios Unidos, en México e Inglaterra. En Las Vegas me tocó pelear con el filipino Rey Bautista y perdí por puntos, si ganaba esa pelea pasaba al frente, volví a pelear en Las Vegas frente a un puertorriqueño y no me fue bien.

¿Qué pasó en esa pelea frente al puertorriqueño Juan Manuel López?

Realmente no estaba bien, estaba con problemas familiares, estaba mal anímicamente, fui otra persona en el ring, la presión me mató y me derrotaron en el primer round. Quizás si estaba bien, capaz que podría haber realizado un mejor papel. Por una parte me molestaron las críticas, la gente opina cosas y no saben lo que es estar arriba de un ring. Vos subís, te sacan el banquito y estás solo.

¿Ganaste mucha plata pese a las derrotas en Las Vegas?

Todos piensan que gané muchísimo, en realidad fueron como cincuenta mil dólares, gané esa plata pero no la supe invertir, no me daba cuenta que esa plata la tenía que invertir en terrenos o hacerme una casa, no lo supe escuchar a mi padre (Manuel Medina) o a familiares, estaba cerrado en mi pensamiento. Me compraba autos, camionetas y ropa, y de a poco el dinero se fue consumiendo.

Cuando uno está en la cumbre se marea, tiene, como se dice, “los amigos alrededor del campeón”, pero cuando se corta todo ya no hay nadie, no queda nadie a tu lado, solo tu familia y tu pareja, y ya no es lo mismo, te das cuenta que te equivocaste pero ya es tarde.

¿Porqué dejaste de boxear?

En 2015 me retiré del boxeo, hice una pelea en Buenos Aires, perdí por puntos y me retiré. Sentí que no era el mismo, tenía ya 33 años. No andaba bien, tenía muchos problemas con mi pareja de aquel momento, problemas en el trabajo y decidí alejarme; pensé en volver a pelear pero no se dieron las oportunidades. Después me jodió el tema laboral, quedé sin trabajo en la Agrotécnica Fueguina, donde estuve 10 años.

¿Qué pasó en el ámbito laboral?

Trabajé siempre pero llegó un nuevo encargado y me mandaron a limpiar la plaza 9 de Julio para la procesión del Milagro, no podía solo y me sacaron. Quiero volver a la empresa, nunca me dieron otra oportunidad, le dieron la oportunidad a un montón de gente que robaba en la empresa, iban borrachos y a mí no me la volvieron a dar, nunca robé ni me drogué, era un simple deportista. Solo faltaba por las peleas.

¿No tuviste otros trabajos en este tiempo?

Sí, estuve contratado en otras empresas pero no me renovaron, eran trabajos que no me llegué a moldear y se cumplieron los contratos. Hasta hace poco entré una semana al Correo, pero yo me tenía que solventar los gastos de transporte, yo no estaba en condiciones de pagarme la nafta, tenía que hacer todos los gastos yo y tampoco me supieron explicar como era el ritmo del trabajo.

Remarcás que tu trabajo en como recolector de basura era donde más cómodo te sentías.

Sí, yo estoy agradecido de Jorge Guaymás, quien me ayudó un montón. Yo quería que me dé una oportunidad para volver, yo representé a la empresa como deportista salteño. No le hice juicio pensando en que iba a volver, es una empresa que me aguantó todo, desde Pablo García hasta Jorge Guaymás. La estoy pasando feo, mi trabajo era la Agrotécnica. Desde los 19 años hasta los 29 estuve y quiero volver.

¿A qué te aferrás para no sucumbir ante esta situación?

Lo que me mantiene vivo es el boxeo, me dio muchas cosas. Mis hijos son mi vida, mis pilares y quiero verlos bien siempre. No me gustaría que mis hijos sigan mi camino, quiero que ellos sean intelectuales, estudien para ser alguien en la vida. Yo estoy separado y también quiero agradecerle a Juan Carlos Romero, gracias a su gestión como gobernador, en su momento, tengo mi casa en el barrio Portal de Güemes, que se la dejé a mis hijos.

¿Qué te enseño la vida en todo este tiempo?

Hay que aprender que no se vive del deporte, tenés un tiempito que tenés que aprovecharlo al máximo. Soy un agradecido de Dios y que Dios bendiga a todos, a los que me quieren y a los que no me quieren también. En medio de esta pandemia hay que tener fe de que vamos a salir adelante, así volvemos a nuestra actividad. Agradecimiento a todas autoridades del Gobierno, que están haciendo todo por cuidarnos en esta cuarentena.