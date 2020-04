Villada: “El fondo solidario puede llegar a los 400 millones o 500 millones de pesos”

Hubo unas horas de gran incertidumbre entre los empleados públicos provinciales tras el discurso que brindó el gobernador Gustavo Sáenz en la noche del domingo, en el que anunció que iba a utilizar un porcentaje de los salarios de los trabajadores, entre un 10 y 15%, para crear un fondo de ayuda para las pymes afectadas por la cuarentena contra el COVID-19 y luego, tras las emergencia, el dinero iba a ser devuelto a las cuentas de los estatales. Después, tuvo que aclarar, en Twitter, que había olvidado avisar que esas “donaciones” iban a ser voluntarias.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia, Ricardo Villada, ayer hizo una recorrida por distintos medios para ratificar que el aporte para el fondo solidario será voluntario, respetando las garantías constitucionales de los derechos adquiridos de los trabajadores.

En diálogo con El Tribuno, Villada dijo que aunque es difícil de estimar de cuánto se recaudará entre los trabajadores públicos solidarios calculó que el fondo puede llegar hasta los 400 millones o 500 millones pesos.

Más allá de la rectificación del discurso del gobernador, los gremios docentes decidieron declarar un estado de “alerta” y hubo algunos dirigentes de esos sindicatos quienes afirmaron que se puso a prueba la reacción ante el anuncio y que si “no pasaba nada, el descuento se hubiese aplicado de manera indiscriminada”.

El anuncio del gobernador de crear un fondo con los sueldos de los empleados públicos en un principio causó una gran preocupación e indignación en gremios estatales y en los propios trabajadores de la Provincia hasta que después se aclaró que el aporte iba a ser voluntario. ¿Eso se advirtió en el Ejecutivo, para que salga la rectificación de solo los que quieran van a prestar parte de sus salarios?

Primero, más que indignación nosotros somos conscientes de que hay una gran cantidad de empleados de la administración pública que hoy por hoy sienten que tienen la tranquilidad de estar recibiendo un sueldo, de tener seguridad en sus ingresos y de que una manera solidaria les preocupa lo que están viviendo otros sectores que no tienen esa realidad. Muchos pequeños emprendedores, a los que sus ingresos se han caído a cero y que tienen una gran cantidad de necesidades, están en una situación muy delicada y eso ha sido lo que motivó la decisión valiente del gobernador de crear este fondo a los fines de poder asistir a un sector al que no está asistiendo nadie. Muchos de ellos se inscribieron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y han sido rechazados. La cantidad de gente que hay rechazada en nuestra provincia es realmente preocupante, muchos de ellos son emprendedores que tienen pequeños comercios, que tienen bares, que trabajan con el turismo, son artesanos, gente de oficio y que necesitan ser asistidos en el marco de la prolongación de la cuarentena y eso motivó a que el gobernador tome esta iniciativa. Se generaron dudas. Obviamente, desde el primer momento sabíamos que debíamos contar con el consenso de los empleados y que debía ser voluntario, pero, bueno, poco a poco, se van aclarando las dudas y la verdad es que nos alegra muchísimo cómo lo ha tomado la gran mayoría de los empleados y que haya una esperanza para tanta gente que está en una situación crítica, de esos pequeños emprendedores que esperan ayuda de alguien y todavía no llega.

Usted vio que los periodistas somos como los médicos, siempre al principio hacemos el peor diagnóstico, y lo primero que se me ocurrió cuando salió el anuncio es que era un recorte porque el Gobierno no tiene los fondos suficientes para pagar sueldos...

Quiero transmitirle esto, nosotros como Gobierno sabemos que tenemos que asistir a estos sectores, hoy no tenemos la posibilidad de hacerlo porque tenemos el ciento por ciento de los recursos para garantizar el pago de sueldos y para comprar equipamientos e insumos de salud. Sabemos que hoy no lo podemos hacer, pero es una cuestión de orden financiero, hoy no tenemos esos recursos y si hay gente que quiere ayudar por qué no hacerlo, pero también sabemos que la situación económica en algún momento se va a normalizar y por eso también planteamos que no le estamos pidiendo a nadie que se desprenda de una parte de sus haberes, que es un derecho, lo que estamos haciendo es generando la posibilidad de que destinen parte de esos recursos para generar esta ayuda y luego se pueda recuperar el ingreso, por eso hemos planteado el esquema de devolución. Es más, el fondo que vamos a crear no lo va a manejar el Gobierno, sino que lo van a manejar directamente las instituciones que representan a los distintos sectores que hoy están en crisis con control de comisiones bicamerales, con miembros de la oposición y la auditoría, dando la mayor certeza de transparencia. Obviamente, no se trata de recursos que van a quedar o va a manejar en otro sentido el Estado provincial.

¿Cuánto se estima recaudar para ese fondo solidario?

Al ser voluntario es difícil de estimar, pero si se suma la gran mayoría y prácticamente la totalidad de los empleados de los tres poderes estamos hablando de un fondo que puede llegar a los 400 millones o 500 millones de pesos, es una cifra muy importante. En el Ingreso Familiar de Emergencia, que son 10 mil pesos para cada beneficiario, suponga que cien mil salteños accedan a ese plan; son mil millones de pesos y nosotros estaríamos hablando que el fondo de la Provincia ronda a la mitad de eso.

Para que llegue a es monto de alrededor de $400 millones ¿qué porcentaje de empleados tendrían que colaborar?

Vamos a ver la cantidad de agentes de la administración pública que decidan hacer voluntariamente este aporte, pero le puedo asegurar que sea lo que sea va haber muchísima gente que va a poder recibir algo en una etapa en donde los ingresos, insisto, se han caído a cero. Póngase a pensar, por ejemplo, la mercería, los pequeños negocios de venta de ropa, los pequeños bares, los carpinteros, son miles de personas que hoy no tienen ninguna posibilidad y que a su vez no acceden a la Asignación Universal por Hijo ni al Ingreso Familiar de Emergencia. Están en el medio, no son gente asistida por los planes que hoy existen ni tampoco tienen la envergadura de una empresa que puede presentarse al banco para pedir un crédito. A ellos estamos apuntando y es la decisión del gobernador.

¿En líneas generales cómo se va a llegar a esas personas con el fondo solidario?

Estamos hablando con las cámaras que los representan. Han sido planteos que nos hicieron llegar la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara Pymes, diferentes representaciones de emprendedores y asociaciones de artesanos. Ellos van a ser los que van a determinar cuáles van a ser los mecanismos más adecuados, en procedimientos de absoluta transparencia, el ciento por ciento de los ingresos que se administren van a ser públicos. Y, obviamente, en el marco de lo que estamos viviendo, los vamos a convocar usando la tecnología porque no podemos hacer convocatorias presenciales de este grupo de gente.

El ministro de la Producción, Martín de los Ríos, había anunciado la creación de un fondo de $30 millones para créditos de pago de sueldos de las pymes con tasa cero, ¿en qué quedó eso?

Lo que se planteó es a través del Fondo Provincial de Inversiones contribuir a que las empresas reciban un crédito a una tasa menor. De eso vamos a hablar con los bancos, a los que les queremos plantear primero por qué no le están llegando los créditos a las pymes salteñas, qué es lo que está pasando. Las propias cámaras dicen que ni siquiera el 10% de nuestras empresas han accedido a esos créditos. Si no acceden a los créditos no pueden pagar sueldos y si no lo pueden pagar la verdad es que hay mucha gente es que está muy mal. Los bancos tienen que acompañar a las empresas, que después son sus propios clientes.

En el discurso del gobernador del domingo apuntó contra lo que denominó “miserables”, a la gente que no está ayudando en esta crisis ¿a quién se refería, a los bancos?

No, para nada, como ser de que la Provincia no transfiere los recursos a los municipios y de una serie de afirmaciones que hicieron algunos dirigentes que evidentemente no entienden la gravedad de la situación.

¿Se refiere al senador nacional Servio Leavy y al diputado nacional Godoy hijo?

No me refiero a ninguno en particular, sino en general a quienes toman esa conducta.

