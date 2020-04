Un valor de la cantera del santo podría marcharse

Justo en el instante en que Cristian Chavarría se aprestaba a cumplir con una nueva jornada de entrenamiento en su domicilio particular, recibió el llamado de El Tribuno. Al poco tiempo, el juvenil volante, uno de los titulares indiscutidos en la formación de Juventud Antoniana que dirige Adrián Cuadrado y que participa en el torneo Regional Federal Amateur, dio algunos detalles sobre cómo se cumple con la práctica individual en su casa durante el aislamiento obligatorio. “Nosotros entrenamos de lunes a sábado por la aplicación zoom. Hacemos videollamadas con el preparador físico Vicki Cuéllar y en algunas ocasiones se suman otros participantes del cuerpo técnico. A diarios van variando los ejercicios ya sea de fuerza y de potencia. Cuéllar se maneja mucho con el tema de los estabilizadores del cuerpo y trabaja en general a diario, así que hay días más fuertes y otros más tranquilos. Pero lo llevamos día a día. Siempre va cambiando los ejercicios y mostrándonos algo nuevo. Enseñándonos cosas. Así que no se torna aburrido ya que constantemente estás aprendiendo nuevas cosas”, relató.

Comparó el entrenamiento en casa y el de la cancha. “No es lo mismo. La zona de confort del jugador es entrenar en el campo, al aire libre, donde te sentís más a gusto. Entreno dependiendo de las rutinas que nos van pasando, en el comedor o living de la casa o sino en el fondo, porque Vicki Cuéllar, 15 minutos antes nos va indicando lo que vamos a hacer y los materiales que vamos a necesitar y dependiendo de eso uno ya va organizando todo”, declaró el jugador santo.

Luego llegó la consulta al jugador del santo, de que si le sale una propuesta para cambiar de club, qué pasaría. “Y esto se presentó porque la vez pasada en una nota por radio me preguntaron si me llegaba alguna oferta qué iba a hacer. Solo dije que por ahí se acercan representantes a hablar conmigo y a preguntarme cual es mi situación y si se ve una posible salida. Pero por ahora no me llegó nada concreto. Así que son solamente posibilidades, que se podría dar en un futuro, pero eso pasaría cuando yo cumpla mi contrato con el club. Ese vínculo se vence en julio porque ya se cumplen los dos años que lo firmamos”, aclaró.

Por último se refirió al problema de salud general por el coronavirus. “Somos conscientes que es una situación bastante extrema. Es algo que uno nunca se imaginó vivir y que ahora te sorprende porque en medio de un torneo te agarra y suspende todo, que realmente preocupa por el tema económico. Es una pandemia que hay que respetarla y hay que cuidarse. Y si alguien no cumple pone en peligro a todos, tanto a su familia como a las personas que están cerca”.