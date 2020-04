Efecto "Lautaro Martínez": el Real Madrid va por Mbappé y Haaland

El posible arribo de Lautaro Martínez al Barcelona de España no pasa desapercibido en el mundo de los mercados del fútbol, y mucho menos para el clásico rival histórico de la institución catalana, con la que constantemente mide su poderío el Real Madrid, y marcan una brecha incontrastable en materia futbolística, deportiva y económica con el resto de los clubes de la Liga Española. Y para no ser menos, la entidad merengue también planea dar un golpe de efecto mientras todos hablan sobre el futuro del delantero argentino del momento, ese a quien alguna vez fue a buscar el mismo Real Madrid hace unos años, recibiendo un no como respuesta del jugador que entonces adquiría experiencia en Racing.

En España aseguran que el Real está dispuesto a revolucionar el mercado de pases con la contratación de dos de las máximas figuras de la actualidad a nivel internacional: el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé, para reforzar su delantera. La prioridad sería la contratación de Haaland en el 2020 y recién el año próximo irían a la carga por Mbappé.

A los 19 años, el atacante noruego se convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Desde su llegada al Borussia Dortmund de Alemania en enero de este año, marcó 12 goles en solo 11 presentaciones. Esta tremenda seguidilla le valió el interés por parte de equipos de la talla del Manchester United y de la Juventus. Sin embargo, parece ser el Real Madrid el que lleva la delantera en la carrera por quedarse con sus servicios.

Cabe recordar que el Borussia Dortmund le pagó 20 millones de euros al Salzburgo de Austria por la ficha del Haaland, y que su contrato se extiende hasta mediados de 2024. La cláusula de rescisión tiene una particularidad: asciende a 75 millones de euros, pero solo para algunos equipos (entre los que se encuentra el Real Madrid).

El año próximo, en tanto, el merengue apuntará todos sus cañones a Mbappé, un viejo anhelo de la Casa Blanca. El dato alentador en Madrid es que el joven delantero no tendría en sus planes renovar el vínculo con el PSG de Francia, el cual termina en junio de 2022. De ser así, la entidad parisina debería apurarse a venderlo antes de esa fecha para que el jugador no se vaya con el pase en su poder.

En la actualidad Mbappé es el jugador más valioso del mundo, según un reciente informe publicado por el sitio especializado Transfermarket. La ficha del francés hoy está valuada en unos 180 millones de euros.

El objetivo del Real Madrid es reforzar el ataque del conjunto dirigido por Zinedine Zidane. Con Haaland apuestan a incrementar el poder de fuego dentro del área, mientras que Mbappé funcionaría como un delantero “a lo Cristiano Ronaldo”, debido a que no solo aporta goles, sino que también puede bajar a buscar la pelota y generar juego.

Más allá de las aspiraciones del merengue, la epidemia de coronavirus y el parate de las competiciones han puesto en suspenso el futuro del fútbol europeo. Una vez que las autoridades definan la vuelta a las actividades será tiempo de evaluar las contrataciones y los nuevos valores que se manejarán en el mercado de transferencias.



El Inter rechazó a Rakitic y compañía

El Inter de Italia rechazó a tres futbolistas del Barcelona, Ivan Rakitic, Nelson Semedo y Junior Firpo, como parte de pago en una probable transferencia del delantero argentino Lautaro Martínez, argumentando que ninguno entra en los planes del entrenador Antonio Conte.

Rakitic, el jugador de más renombre en la lista de prescindibles del club culé, expresó su fastidio al respecto y avisó que será él quien decida su futuro futbolístico cuando se reanude la actividad.

El Inter, sin embargo, no descartaría aceptar jugadores a cambio, pero siempre y cuando se respeten los más de cien millones de euros que pretende por el delantero.

Kempes aconsejó a Lautaro

El exdelantero campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, Mario Kempes, aconsejó al ex-Racing en una entrevista. “Desde hace años demostró ser un gran nueve. El tren pasa una sola vez en la vida, y si bien el Inter es un club grande, el Barcelona es totalmente diferente”, graficó la leyenda.