Nombres asociados a la gloria riverplatense quieren volver para este nuevo proceso. Pero el DT, al que no le tembló el pulso para “retirar” a algunos ídolos durante su ciclo, no cree en las segundas partes.¿Qué pasará con los que quieren regresar?

Nada de “ex”: Gallardo no quiere formar un “club de amigos” en River

Tras el título de la Superliga perdido recientemente a manos de Boca, en River comienza a hablarse de una especie de refundación, que mantendrá la misma idea y la cabeza (el DT Marcelo Gallardo), pero con nuevos nombres, para lo que suenan los “ex” asociados a éxitos del pasado, aunque estas posibilidades son tomadas “con pinzas” por quien tiene la última decisión: el estratega.

El regreso de futbolistas consagrados en River resultó una fórmula poco exitosa durante el ciclo técnico del Muñeco, tal como expresan las segundas partes de Javier Saviola, Pablo Aimar, Luis González, Ariel Rojas o Andrés D’Alessandro, por lo que al DT le generan poco entusiasmo las declaraciones “provuelta” expresadas los últimos días por otros exriverplatenses.

Hacia el futuro, Gallardo prefiere jugadores nuevos que puedan sostener las exigencias o chicos de las inferiores que se hayan moldeado con el proyecto en todos estos años.

En pleno receso por la pandemia, el volante de 34 años Augusto Fernández, surgido de las inferiores de River y libre tras un paso por el fútbol chino, fue uno de los jugadores que dejó abierta la puerta para un posible retorno.

También reconocieron sus deseos de retornar Gonzalo “Pity” Martínez (26), y más adelante otros como Manuel Lanzini (27), Sebastián Driussi (24) y Lucas Alario (27), estos dos últimos de gran recuerdo en la era ganadora del Muñeco.

No sería la primera vez que Gallardo desalienta el regreso de un histórico, pues el propio Martín Demichelis reveló antes de retirarse: “Tuve dos chances de volver a River con Marcelo: en una no se pudo porque justo en mi equipo se lesionaron varios centrales y en la otra eligió a otro jugador”.

También quiso regresar el colombiano Teo Gutiérrez, luego de irse de manera desprolija a mediados del 2015 tras ganarle a Cruzeiro los cuartos de Libertadores, y fue el propio Gallardo quien dio un rotundo “no”.

De hecho, de todos los que se fueron en su gestión solo regresó Ariel Rojas, como jugador libre tras un paso por el Cruz Azul en 2017, y apenas pudo jugar 20 partidos y solo uno en el último semestre de contrato.

En 2015 habían vuelto, primero, Pablo Aimar, que apenas jugó 45 minutos en dos partidos por varias lesiones que lo hicieron retirar del fútbol, y Javier Saviola, quien estuvo un semestre sin marcar durante los 17 partidos que disputó.

“Me hubiera gustado que sea de otra forma, con más participación, gritando goles, pero se dio así y estoy agradecido a la posibilidad que me dio Gallardo, El equipo estaba armado y no me pude acoplar”, contó Saviola al decidir su retiro.

Otro jugador que regresó fue Lucho González, que se sumó para las semifinales de la Copa Libertadores de 2015 y luego de un buen inicio su imagen se fue desdibujando, con solo 13 partidos de titular sobre 32.

También volvió para jugar un año Andrés D’Alessandro, que en 2016 tuvo solo 5 partidos como titular, pero con un buen final: ganó la Copa Argentina.

Gallardo tampoco demostró intenciones de repatriar a los que se fueron a préstamo, como Iván Rossi, Alexander Barboza, Nicolás Bertolo y Carlos Auzqui.



"Si fuera por mí, me lo traigo a Estados Unidos"

El mediocampista del Atlanta United, de la MLS de Estados Unidos, Gonzalo “Pity” Martínez, aseguró ayer que antes de finalizar su carrera futbolística va a volver a River, pero también se deshizo en elogios hacia el entrenador Marcelo Gallardo.

“Si fuera por mí, me lo hubiese traído a Estados Unidos. Es un técnico con el que sabés que si no estás bien no jugás, seas quien seas. Es vital para él lo que le demuestres en los entrenamientos”, destacó.

“Lo que se vive en River es una locura muy linda, uno está todo el día a full”, concluyó.

Hoy resuelven los recortes al plantel

Hoy la comisión directiva de River terminará de tratar el complejo tema de los recortes en los haberes del plantel de primera división y del cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo.

La idea original de la entidad millonaria era consensuar un criterio unificado con los dirigentes del resto de los clubes de la categoría con el visto bueno de AFA, pero esta propuesta no prosperó.

Los jugadores habrían dado el visto bueno para que se efectúen los recortes ante el escenario desfavorable de la pandemia para el fútbol argentino.