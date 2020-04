Irene Cari: "Por momentos pensé que me hacían desaparecer"

"Perdone, perdone, por culpa mía le está pasando todo esto, perdone por favor". Dijo una joven de 16 años mientras era trasladada en un móvil policial junto a Irene Cari, titular del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta y directora del Observatorio de violencia contra la mujer. La docente y militante social fue separada de la menor, a quien resguardó durante el tiempo que pudo, y luego fue detenida durante más de 12 horas.

"Por supuesto le dije que ella no era culpable de nada, que estábamos siendo sometidas por igual porque no respetan ni a las niñas ni a las viejas. La menor no dejaba de llorar, no tenía consuelo", contó Irene Cari en diálogo telefónico con El Tribuno.

El sábado por la tarde la adolescente logró contactarse con Cari mientras deambulaba por las calles de esta ciudad. Se había escapado de Kuara, una de las áreas pertenecientes al hospital de Salud Mental Miguel Ragone. Sin que nadie activara el protocolo de búsqueda de personas, la adolescente llegó al Foro de Mujeres donde fue resguardada. Tras alertar al 911, por la noche Cari intentó denunciar el hecho sin demasiada suerte, dado que ni en la subcomisaría de Limache ni en la dependencia de Villa Palacios quisieron recibirle la denuncia.

Esa noche, madrugada del domingo, "fui violentada por un oficial en Palacios, quien me amenazaba con detenerme si no firmaba lo ordenado por la jueza", explicó la militante feminista. "Les dije que ni muerta les dejaba a la niña a esa hora de la noche y a su vez nunca me negué a entregarla, soy parte de instituciones donde sabemos cómo accionar en este tipo de hechos y jamás se me hubiera ocurrido ocultar o negar la entrega de nadie. Lo único que quisimos hacer fue cuidar a una menor que hasta entonces nadie sabía dónde andaba y por qué".

Por momentos, las circunstancias vividas por la docente se asemejaron al nefasto accionar que las fuerzas de seguridad desplegaron en la dictadura cívico militar de los años 70 en el país. "El momento de la detención fue muy violento. El domingo salí a las doce de mi casa y cuando caminaba por la calle Abraham Rallé una policía me dobló el brazo por atrás y me dijo "estás detenida'. Luchaba para liberarme y preguntaba por qué me detenían, le gritaba a la gente que hacía cola en un comercio para que filmaran y sacaron foto de lo que me hacían, les pedía que llamaran a mis hijos para decirles que me estaban llevando". Según fuentes cercanas a lo ocurrido, la detención fue solicitada por la fiscal Verónica Simensen de Bielke.

Su hija intentó quedarse con el celular y una agenda de su madre pero "dos policías la sacaron a los empujones, se apropiaron de mis cosas y nunca me mostraron una orden de detención ni me dijeron por qué me llevaban de esa manera", sostuvo la dirigente. Casi todo el tiempo estuvo arriba de un vehículo policial, pasó por varias dependencias hasta llegar a la Alcaidía, donde "me hicieron desnudar, había un cana que me miraba y me daba vueltas y subía los brazos. Algo innecesario porque no soy ninguna delincuente, solo intentamos salvar la vida de una menor", agregó.

En medio del tránsito que la dirigente tuvo que soportar al ser trasladada de un lugar a otro, "escuché cosas como que buscaban una bolsa o me querían esposar, yo le decía por favor que no hicieran eso. Discutían y estaban en desacuerdo, por momentos pensé que me hacían desaparecer, sentí mucho temor", contó.

"En ningún gobierno me pasó algo así, desde 1997 que no he parado de militar y siempre fui con el diálogo, usamos el derecho para defender a las compañeras y jamás nadie me tocó un pelo. Sí me llegaron a amenazar, pero nunca me habían maltratado de esta forma, un enorme grado de violencia contra mi libertad", sostuvo angustiada Irene Cari.

Cerca de las 20 del domingo la trasladaron de vuelta a su domicilio donde siguió detenida hasta "la una de la noche cuando llegaron dos policías y me dieron un acta de libertad sustitutiva", hasta tanto dure la cuarentena, luego deberá presentarme en la Fiscalía Penal 4 para "regularizar su situación procesal", sostiene el documento.

A la menor la regresaron de donde había escapado

Luego de haber escapado del área de atención psiquiátrica que tiene el hospital de Salud Mental Miguel Ragone, denominado Kuara, la menor estuvo contenida en un refugio del Foro de Mujeres desde el sábado a la tarde noche hasta el domingo a la mañana, cuando fue interceptada por agentes policiales y separada de Irene Cari, la mujer a quien la misma adolescente buscó desde un primer momento.

Al cabo de varias horas, y sin que desde los organismos oficiales del Gobierno provincial anunciaran algo al respecto, nadie supo dónde y cómo estaba la menor en cuestión. Al igual que lo hicieron con la detención de Cari, distintas organizaciones de Derechos Humanos y las encargadas de velar por la protección y los derechos de los menores salieron al cruce procurando saber el paradero y la situación de la niña.

“La única víctima de toda esta situación nefasta es B. y hoy no sabemos dónde se encuentra”, señala uno de los párrafos del comunicado emitido por la Fundación Volviendo a Casa. Finalmente, se supo ayer que a la menor la regresaron a Kuara, lugar desde donde escapó el sábado aduciendo que la mantienen dopada el mayor tiempo posible.

La adolescente tiene un pesado bagaje en su corta historia, según denuncias que se hicieron desde los 12 años sufrió abuso sexual por parte de su padrastro en el norte provincial, sujeto que por dicha acusación hoy se encuentra detenido. A partir de semejante trauma y sin el cariño de su familia, es que la situación de la menor fue judicializada y comenzó a transitar cuanto hogar de jóvenes en conflicto hay en la provincia.

“B. no quiere volver al Kuara ni al Albergue Nativa de Tartagal, desea una familia donde se sienta que puede estudiar y vivir con alguien que la valore y le brinde afecto”, sostuvo Irene Cari.