Apoyo y críticas al fondo con aporte voluntario de estatales

La iniciativa del Gobierno provincial de crear un nuevo fondo de emergencia con el aporte voluntario de los trabajadores estatales dividió las aguas entre los diputados. El gobernador Gustavo Sáenz enviará a la Legislatura un DNU, según anunció el domingo. Con esos recursos se ayudará a los pequeños emprendedores que quedaron sin ingresos por el aislamiento para prevenir el coronavirus.

Desde el Gobierno remarcan que "los fondos tendrán un seguimiento bicameral de legisladores pertenecientes a la oposición, y un control de la Auditoría General de la Provincia".

La diputada Mónica Juárez consideró que se "asegura la transparencia del destino que se dará a los fondos, para los pequeños emprendedores agobiados por la situación económica".

"Es importante aclarar que ese porcentaje será devuelto en un lapso estimado en seis meses", indicó Juárez, quien consideró que la medida refleja carácter "humano y paternal del gobernador Sáenz" con respecto a los ciudadanos salteños.

La diputada Socorro Villamayor opinó que "el gobernador Sáenz tiene una gran condición que es escuchar a todos los sectores y hay muchas personas físicas y jurídicas que se han dirigido al Gobierno para ofrecer aportes económicos".

En este orden analizó que actualmente en la realidad social de Salta hay tres situaciones: "Personas que trabajan y reciben sus ingresos; los que no trabajan por la prohibición del decreto nacional, pero reciben ayuda económica, y un tercer grupo muy vulnerable que está impedido de trabajar y no tiene posibilidades de generar recursos y en ellos pensó el gobernador con este fondo voluntario y solidario. Así el gobernador busca coordinar las acciones de los que ofrecen aportes económicos y la situación particular de los pequeños emprendedores".

De esta manera Villamayor adelantó su apoyo a la decisión del Gobierno salteño porque refleja "el elevado y responsable criterio de Sáenz al tomar este tipo de decisiones".

La iniciativa, solicitada por diversas cámaras de la provincia, prevé una ayuda económica ante la delicada situación que viven los pequeños emprendedores salteños ante la pandemia de coronavirus y será presentada en los próximos días ante la Legislatura provincial.





El diputado Carlos Zapata destacó la intención de querer asistir a los emprendedores. No obstante, remarcó: "No considero que las acciones del Estado deban ser desde la caridad, el gasto se debe racionalizar y aplicar con criterio. Me parece que no hace falta un decreto, con una sola resolución de las cámaras se puede constituir una comisión de seguimiento. Además, quedó en evidencia que el proyecto no estaba listo, porque después el gobernador tuvo que salir a decir que el aporte de los estatales era voluntario", agregó.

El legislador recordó que se había creado otro fondo para el COVID-19

"No descarto que la acción tenga buena intención pero no se presentó adecuadamente", enfatizó Zapata.

Para Claudio del Plá, el gobernador tuvo que dar marcha atrás en su propuesta de un descuento a los empleados públicos. Consideró que fue una medida improvisada. "Hemos reclamado desde el inicio de la crisis que se forme un fondo sobre la base de un aporte extraordinario de las grandes empresas, patrimonios y los bancos", dijo.