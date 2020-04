En Metán pequeños comerciantes de barrio piden una extensión horaria de atención

Pequeños comerciantes de distintos barrios de San José de Metán pidieron al Comité Operativo de Emergencia (COE) de la localidad que se extienda de manera urgente el horario de atención, debido a que el que rige en la cuarentena, de 8 a 12 y de 15 a 19, perjudica sus ventas y les genera una grave crisis económica.

Argumentan que después del mediodía comienzan a llegar los vecinos a sus pequeños negocios a comprar a diario, lo que les falta para preparar sus alimentos y que la situación se repite luego de las 19.

En la nota que enviaron al Comité de Emergencia los comerciantes solicitaron la ampliación del horario para los negocios minoristas, para que sea de 9 a 13 y de 17 a 21. "Tenemos una gran baja en las ventas diarias de nuestros productos, situación que se nos torna insostenible, porque tenemos que cumplir con compromisos adquiridos como alquiler de locales, en algunos casos el pago de impuestos, la imposibilidad de reponer las mercaderías y, lo que es peor, el vencimiento de productos como frutas, verduras, pan y carne, entre otros", destacaron.

"Hay muchos trabajadores independientes que hacen changas y al terminar cada jornada vienen a mi negocio, porque juntan el dinero que pueden para comer en el día, por la situación que estamos viviendo. Pero nos obligan a cerrar en un horario que no es el adecuado, teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos más humildes", dijo Marcelo Barroso, quien tiene un comercio en el barrio 44 Viviendas, en la zona este de Metán.

"No estamos de acuerdo con el horario vigente, por eso estamos pidiendo una urgente modificación, porque los negocios chicos de barrio no estamos trabajando nada. Con mi familia también tenemos una tienda de ropa en el centro que está cerrada desde que comenzó la cuarentena y tenemos que pagar alquiler e impuestos. No damos más", destacó.

Deben tirar frutas y verduras

Por otra parte, Fernanda Choque, quien tiene una verdulería en el centro de Metán, dijo: "Nos estamos viendo obligados a tirar gran cantidad de frutas y verduras porque el horario que pusieron nos está perjudicando enormemente. Nuestro comercio es pequeño y la gente está saliendo tarde a comprar. Antes de esta situación por el coronavirus atendíamos de 8 a 14 horas y de 17 a 22. Vivimos de esto y, por ejemplo, no estoy recibiendo ningún beneficio, plan social ni créditos para afrontar esta delicada situación económica".

Angel Núñez tiene una panadería en la intersección de las calles Gemes y Lavalle y también se expresó en contra del horario establecido por el Comité Operativo de Emergencia de Metán. "Uno de los horarios de mayor venta era desde las 12.30 a 13.30 y nos obligan a cerrar a las 12. Por eso tuvimos que dejar de hacer producción de pan a la tarde. Estamos tratando de subsistir con la mitad de los ingresos que teníamos. Por eso pedimos un cambio de horario urgente", dijo Núñez.