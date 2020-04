Espaldarazo a los derechos indígenas

Después de muchos años de reclamos, acciones administrativas, judiciales locales y nacionales, el 2 de abril, la Corte a Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia en una cuestión del derecho de propiedad comunitaria de las 132 comunidades que habitan los denominados lotes fiscales 55 y 14 en Rivadavia. Pronunció y señaló que 400.000 hectáreas son de propiedad comunitaria de las 132 comunidades y que 243.000 de propiedad de los criollos que habitan dicho territorio.

Si bien los reclamantes son comunidades indígenas, señala que respeta los acuerdo a que han llegado criollos con las comunidades y tiene un trato considerado para con aquellos.

Asimismo se pronuncia sobre los desmontes, y los derechos humanos que tienen esas comunidades a la cultura, a la alimentación adecuada, al derechos al agua potable, al derecho de las comunidades a ser consultadas; fija plazos para que la Argentina cumpla con cada una de las medidas dispuestas, señala la obligatoriedad de publicar la sentencia, de evitar la doble judicialización de las cuestiones, la obligación de coordinar con la provincia de Salta para el cumplimiento de la sentencia, además le pone en cabeza del Estado argentino hacerse cargo del pago de costas del juicio.

Se trata de una sentencia muy larga, que analiza cada uno de los reclamos, fundamenta su decisión en los Tratados de Derechos Humanos, y la Convenciones de las Naciones Unidas que, no está de más señalarlo, forman parte de nuestro derecho positivo Argentino en virtud de su incorporación en la Constitución nacional.

Tres décadas de historia

El caso se relaciona con la alegada violación del derecho a la propiedad en perjuicio de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat debido a la alegada carencia de acceso efectivo al título de propiedad sobre su territorio ancestral. Territorio que actualmente son conocidos como los lotes fiscales 55 y 14 del departamento de Rivadavia en la provincia de Salta.

“La Argentina violó en perjuicio de las comunidades indígenas sus derechos a la identidad cultural”.





Esta Asociación, años atrás, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos señalando que habían transcurrido dos décadas desde el año 199, cuando las comunidades habían presentado la solicitud inicial de titulación de sus territorios ancestrales y que la Argentina no había realizado ninguna acción a que ello se hiciera efectivo. Señalaron que en el 2012 fueron asignados dichos lotes para su posterior adjudicación a las comunidades indígenas y pobladores no indígenas radicados en la zona, que en el 2014 fueron transferidas a dichas poblaciones en forma indivisa, pero que no se había producido hasta entonces la titulización de las mismas, y que esta circunstancia violaba el derecho de propiedad, que hubo una falta de control por la desmedida deforestación de la zona, que se otorgaron concesiones para explotaciones hidrocarburíferas, sin estudios previos de impacto ambiental y social, que Argentina también violó el derecho a la información y que concluyo la violación de los derechos a las garantías judiciales debido a la falta de provisión de un procedimiento efectivo para acceder a la propiedad del territorio ancestral, así como a las variaciones sucesivas de los procedimientos aplicables a la reclamación territorial indígena.

La Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos recibe la petición inicial, en agosto de 1998, en octubre 2006 aprobó el informe de admisibilidad, el 26 de febrero 2012 aprueba el informe de fondo, en el que llega a conclusiones y realiza recomendaciones a la Argentina.

La Argentina acepta estas recomendaciones, no obstante ello solicita sucesivas prórrogas, que duraron años, para que el estado cumpla con las recomendaciones y al final al no haber cumplido las mismas en los plazos otorgados, decide el 1 de febrero de 2018, la Comisión someter a la Corte Interamericana de Derechos humanos, el caso: Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat ( nuestra tierra ) vs. Argentina. Por la presunta violación al derecho a la propiedad sobre territorios ancestrales.

Luego ya en la Corte, sucede todo el proceso de notificación al Estado y a sus representantes, la contestación, el período de prueba y alegato, se realiza una audiencia pública donde acuden representantes de las comunidades y los funcionarios, se designa "amicus curiae" (amigos del juez) es una figura por la que universidades, fundaciones núcleos de estudios especializados en el tema a resolver, emiten opinión no vinculante para el tribunal, pero que se tienen muy en cuenta al momento de fallar dado la alta calificación para ser incluidos en la causa.

Miembros del Tribunal visitaron la zona, se entrevistaron con miembros de las comunidades y criollos como con autoridades provinciales.

Luego de algunas incidencias que resuelve, se pronuncia dictando la sentencia.

En primer lugar señala que el caso es colectivo e indica como víctimas a todas las comunidades, o pueblos originarios que habitan el territorio ( 132) indicado ( lotes 55 y 14).

También se pronuncia sobre los criollos o pobladores no indígenas que habitan la zona al resultar también afectados, y considera el traslado y las medidas de reparación que les corresponda.

Al analizar los hechos señala que el reclamo lleva 35 años, durante los cuales el Estado adoptó algunas medidas, en los años 1991, 2012 y 2014 reconociendo propiedad indígena.

Refiere sobre los informes de los técnicos, luego enumera las leyes nacionales, provinciales, la reforma constitucional, el Código Civil y Comercial de la Nación, enumeró todos los decretos y actos de gobierno provincial relacionados a esta tema. Cita el acta acuerdo de octubre de 2007 en el que Lhaka se reconoce como ocupante de 400.000 ha. De los lotes 55 y 14, ( ya no las 600.00 originariamente reclamadas) y 243.000 a la población criolla.

La resolución

La Corte establece que:

* Estado violó el derecho de propiedad y a los derechos políticos establecidos en la Convención, en perjuicio de las 132 comunidades indígenas señaladas

* La Argentina violó en perjuicio de las comunidades indígenas sus derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, y al agua.

La sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

* El Estado en un plazo de 6 años deberá delimitar, demarcar y entregar los títulos que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas.

* Se abstendrá de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas.

* Realizará el traslado de la población criolla fuera de las tierras indígenas en el plazo de 6 años a partir de la sentencia.

*Creará un fondo de desarrollo comunitario, e implementará su ejecución en un plazo no mayor de cuatro años.

Ahora que la Argentina se encuentra debidamente notificada, deberá dar cumplimiento a esta sentencia para lo que deberá acordar con la provincia de Salta, los planes de acción para respetar los plazos establecidos. Y las acciones que a cada una le correspondan efectuar.

Según pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, estos fallos del tribunal internacional son de cumplimiento obligatorio, teniendo en cuenta que como dije al comienzo de esta nota, la Argentina ha incorporado los Tratados de Derechos Humanos a la Constitución Nacional, y que la Corte se ha pronunciado dentro de sus competencias sobre temas que le son propios.

Seguramente este fallo será analizado ampliamente por expertos en derecho internacional, por constitucionalistas, por especialistas en derechos indígenas, por ambientalistas.

Pero lo fundamental es que ha resuelto una controversia que debió haber tenido un trámite más expedito y justo dentro del país.

Las comunidades y los criollos del departamento Rivadavia estarán muy satisfechos que se han respetados sus acuerdos, que la Corte Interamericana no ha forzado ninguna de las cuestiones, pero ha señalado claramente que los tratados internacionales deben cumplirse, que no son solo para los doctrinarios sino que hace a la vida común y diaria de todos los seres humanos.

