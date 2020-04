La intendenta Bettina Romero denunció a Mario Peña

La intendenta Bettina Romero presentó ayer ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) una denuncia contra el empresario Mario Peña por discriminación y violencia política.

El Inadi ya empezó a analizar los documentos remitidos para señalar la existencia o no de un acto de discriminación, tal como lo define la ley 23.592. Es la segunda presentación que ingresa al Instituto por las declaraciones que hizo el 9 de abril el director de FM Aries. El viernes, organizaciones de mujeres denunciaron a Peña por expresiones "misóginas y agraviantes" hacia la intendenta.

"Como jefa comunal no está capacitada para el puesto al que llegó", había afirmado Peña. En la denuncia, la intendenta hace notar que "es la primera vez que una mujer es elegida "intendenta' de Salta", y que "el periodista no expresó una crítica" a su gestión o hacia alguna decisión particular, "sino que utiliza con evidente intención discriminatoria la expresión "no está capacitada".

En la nota que envió al Inadi, la jefa comunal expone: "Peña minimizó mi actuación (como diputada provincial) y apuntó clara y directamente a que mi condición de mujer y madre impidió que cumpliera un rol adecuado como legisladora, destacando especialmente que el haber quedado embarazada durante mi mandato fue la causa de no haber cumplido a su criterio mi rol laboral".

"En este punto, ocurren dos hechos discriminatorios que al juntarse agravan las consecuencias y los efectos negativos sobre la figura de la mujer: el ser la mujer "potencialmente madre', su inferioridad surge -a criterio del periodista- no solo por su incapacidad femenina sino porque la posibilidad de ser madre la inhabilita para trabajar", plasmó la intendenta en la denuncia ante el Inadi.

"Creo que tuvo uno o dos embarazos los cuales se los pagó el Estado porque indudablemente que no trabajó", esa fue otra frase cuestionada de Peña cuando se refería a la labor de Bettina Romero como diputada provincial.

"En esta expresión se denota una de las falsas ideas o mentiras que durante mucho tiempo se utilizó para dañar, violentar y menospreciar a la mujer. La mujer embarazada, en la expresión de Peña, aparece como un estorbo", señaló la actual jefa comunal.

"Con la presente denuncia quiero reafirmar la importancia de frenar a los hombres "machirulos' que pretenden calificarnos permanentemente, llenos de prejuicios y agresión. Que sepan que ningún hombre puede marcarnos un límite. Hoy con esta denuncia no solo me paro por mí, sino por todas y cada una de las niñas y mujeres de Salta". Peña la tildó de "ni ña caprichosa".

Argumentos

“Las expresiones vertidas por Peña implican un claro menoscabo psicológico, al constituir una degradación de mi persona por el hecho de ser mujer, hostigamiento y acoso a mi persona”, planteó la intendenta Bettina Romero en la denuncia ante el Inadi. Se espera que esta semana haya un pronunciamiento del Instituto.

“El hecho de provenir los actos discriminatorios de un periodista y el hecho de estar destinados a una figura pública, sin dudas agrava los efectos, por la responsabilidad que tienen los medios en ser formadores de opinión. Es preocupante pensar que quizás algunas mujeres se verán afectadas en sus trabajos y en sus hogares por lo que sin dudas constituye una incitación a la violencia y la discriminación”, agregó.