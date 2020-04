Postura de gremios sobre el nuevo fondo solidario

El nuevo fondo solidario de emergencia que se va a crear para auxiliar a pequeños emprendedores generó gran revuelo en la administración pública tras el anuncio del gobernador Gustavo Sáenz, que después aclaró a través de un tuit que los empleados públicos provinciales de los tres poderes podrán aportar de forma "voluntaria y no obligatoria". Rápidamente los gremios estatales se pronunciaron en contra de cualquier medida que toque el bolsillo de los trabajadores, mientras los docentes autoconvocados de Salta, de las dos vertientes, propusieron que las cuotas sindicales que ellos aportan sean destinadas a este fondo. Del otro lado, algunos prefieren el silencio, otros sostienen que esto es inviable. Solamente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se mostró dispuesta a aportar, aunque no precisó de qué manera.

Juan Arroyo, secretario general de ATE, en diálogo con DNI Salta dijo el mismo domingo por la noche que "hay sectores que todavía sobreviven, que pueden colaborar, se puede de alguna manera ayudar, en los bancos hay gente que sí tiene algún dinero todavía ahorrado o hay instituciones que tienen recaudación, como la nuestra, que nos saquen algo para colaborar, que después nos devuelvan, no hay problema, pero para la mayoría de los trabajadores hoy es muy difícil sostener una familia tipo con todo lo que cuesta vivir".

Su par, Viviana Figueroa, de ADP, el principal sindicato docente de la provincia, que tiene aproximadamente 14 mil afiliados, comentó al respecto: "Queremos alentar a todos los docentes o trabajadores de la administración pública que estén en condiciones de aportar de forma voluntaria y con lo que esté a su alcance de colaborar con esta causa que nos preocupa a todos".

Consultada por la decisión de los docentes autoconvocados de donar su cuota sindical para paliar necesidades vitales en el marco de la lucha contra el COVID-19, Figueroa dijo que no recibió nada formalmente y que cuando lo reciba lo va a consultar con la comisión directiva para ver si puede ser factible, aclarando que no todos los docentes están afiliadas o afiliados a su gremio, que en la provincia hay casi 40 mil en total. También se habían planteado hace unos días que los gremios podrían tener un gesto con sus afiliados no cobrándoles la cuota sindical. Sobre esto, la sindicalista señaló: "No nos pudimos reunir todavía en comisión por este tema, estamos sí tratando temas de más importancia que están relacionados con la docencia".

El secretario general de la Agremiación de Empleados Judiciales, Oscar Lafuente, por su parte, manifestó que "hay medidas previas que se pueden hacer antes de afectar el salario de los trabajadores, como utilizar los fondos que están en el banco Macro como depósitos judiciales sin movilidad".

Para Lafuente, el Estado nacional tendría que seguir ayudando a las provincias más pobres del país, como es el caso de Salta. También sugirió crear el banco Provincia nuevamente, para que el gobierno provincial pueda disponer de fondos y tener una manera de generar recursos.