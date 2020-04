Los capitanes del Regional Amateur claman por ayuda

“Que no nos abandonen, el fútbol no termina en el Federal A”, dijo Matías Vicedo, el capitán de Juventud Antoniana.

Excluidos de la órbita del fútbol profesional, los capitanes de los 98 clubes que siguen en carrera del Torneo Regional Federal Amateur, se unieron en un grito de protesta para ser escuchados en el Consejo Federal de la AFA.

Al tratarse de una competencia totalmente amateur, las instituciones quedaron sin posibilidad de la ayuda económica de la casa madre del fútbol ni tampoco pueden contar con la asistencia de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Los clubes que participan o participaban en el torneo más deficitario del país, están solos en la lucha por salir adelante de la crisis económica debido parate que provocó el coronavirus, lo que perjudica directamente a los jugadores.

A diferencia de lo que pasó en otras categorías, los capitanes de los 98 clubes del Regional se unieron para reclamar ser escuchados por los encargados de administrar el fútbol del interior de país, algo que por ahora no pasó.

Los referentes de los equipos utilizaron la redes sociales para manifestar su descontento y clamar por ayuda.

“Nos contactamos a través de WhatsApp todos los capitanes de los clubes del Regional que siguen participando, para tratar de ver la forma de salir de esto o hacer una protesta a los encargados de nuestro torneo. Es complicada la situación que estamos pasando”, le dijo Matías Vicedo, el capitán de Juventud Antoniana, a El Tribuno.

La preocupación que tiene el vilo a todo el país es la falta de recursos económicos: “Queremos que el campeonato nuestro se reanude lo antes posible porque es el ingreso que tenemos nosotros, es el medio por el cual de damos de comer a nuestros hijos, a pesar de que algunos tienen otros trabajos, pero son muchos los que viven de esto. El reclamo más que nada va por eso: primero, que el campeonato siga; segundo, que se revea la situación del campeonato, dura tres meses y podemos quedar sin trabajo en un mes”, expuso el goleador antoniano.

Los capitanes de los clubes, sin dejar de lado que están en un torneo amateur piden “estabilidad de trabajo, estamos en la cuarta categoría del fútbol argentino y no tenemos un trabajo permanente, no queremos que nos traten como a los otros jugadores, porque estamos en otra categoría y en una realidad diferente”, expresó el Toro Vicedo y agregó: “queremos tener un trabajo que nos deje tranquilos a nosotros y a la familia. El tercer tema es lo económico, que no nos abandonen, al parecer el fútbol termina en el Federal A y no es así. Más de la mitad de los clubes que existen en el fútbol argentino están en el Regional, entonces somos bastantes importantes y no nos están dando importancia”, concluyó.