Ricardo La Volpe: “Si había VAR, el campeón era River” 

El argentino Ricardo La Volpe, extécnico de Boca entre otros equipos, consideró que si en la última Superliga -que Boca conquistó en la última fecha porque River no pudo ganar- había VAR, el campeón hubiese sido el equipo de Marcelo Gallardo.

“Si en la última Superliga había VAR, el campeón era River”, declaró La Volpe a la radio FM 94.7 en relación con el gol mal anulado al colombiano Rafael Santos Borré y dos penales no cobrados a los millonarios en el partido definitorio contra Atlético Tucumán.

La Volpe, de 68 años y radicado en México, anunció hace unos días su retiro como director técnico y reveló que continuará ligado al fútbol pero desde otra función, porque se “cansó de dirigir” luego de más de 30 años en la actividad. “Estoy eligiendo ser director deportivo, no quiero dirigir más. Es verdad que no cumplí con algunos objetivos como aquel que perdí con Boca en el 2006. Pero estoy satisfecho con mí carrera”, aseguró.

Respecto de aquel torneo perdido con Boca en 2006, cuando llevaba mucha ventaja en la tabla de posiciones, La Volpe explicó: “Es muy difícil saber qué pasó en ese campeonato perdido con Boca en 2006. El partido perdido contra Estudiantes fue el peor de mi carrera”.

La Volpe fue arquero suplente de Ubaldo Fillol en la Selección campeona de 1978.