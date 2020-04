Aclaran que la hora de salida diaria “no es para correr o hacer actividad física”

En medio del anuncio de la continuidad de la cuarentena obligatoria por el coronavirus hasta el 10 de mayo, el presidente Alberto Fernández anunció este sábado que estará permitido "salir una hora diariamente y en un radio de 500 metros con fines de esparcimiento".

"Hemos escuchado mucho el reclamo de todos y todas de salir un rato. Depende mucho de lo que hagamos cómo nos vaya. Vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir una hora. Esparcimiento no es salir a correr, andar en bicicleta o hacer actividad física porque, dice la medicina, la actividad física expone la transmisión el virus y es más riesgosa. Es salir a caminar, airearse un poco", precisó el mandatario.

Y agregó "En la medida que nos cuidemos, con barbijo, mantener la distancia de dos metros de otros peatones. Tener cuidado al volver a casa con la limpieza. Son cuidados que minimizan las posibilidades de contagio".

El presidente lo detalló en la última de las filminas que, al igual que hace unas semanas atrás, utilizó para dar detalles de los números y las medidas.

Insistió que la salida será "de hasta una hora" y que "los niños y niñas deberán ir acompañados por un mayor".

"Como sociedad nos abrimos a un nuevo desafío. Si somos capaces de aprovechar este momento de esparcimiento sin que esto suponga asumir un riesgo mayor", enfatizó Fernández.

Si bien el permiso para salir una hora por día será en todo el país, el presidente diferenció claramente entre las ciudades y conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes y aquellos que tienen menos.

Los que tengan más de medio millón de habitantes continuarán como hasta ahora, con las mismas restricciones, mientras que Fernández las ciudades con menos de esa cantidad podrán liberar actividades si se cumplen cinco criterios: que el tiempo de duplicación de los casos confirmados no sea menor de 15 días; que el sistema de salud sea capaz de atender la potencial demanda; que haya una evaluación positiva de la densidad poblacional y la situación de vulnerabilidad; que la población que salga no sea mayou al 50%; y que la zona no tenga transmisión comunitaria.