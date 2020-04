Gabriel Deck en la mira de dos franquicias de la NBA

Temporada a temporada, el nivel de Gabriel Deck se sigue incrementando y esto no pasa desapercibido en la NBA. Según informa el Diario Marca, dos franquicias de la liga estadounidenses están seriamente interesadas en contratar al alero de 25 años y 1.98 metros que se destaca en el Real Madrid junto a sus compatriotas Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola.

“Una no pierde detalle de sus evoluciones y estaría encantada de contar cuanto antes con el Tortuga”, afirma el medio, el cual no da a conocer el nombre de los equipos interesados. Vale mencionar que esta no es la primera vez que el ex Quimsa y San Lorenzo es seguido de cerca por la mejor liga del mundo. Tras sonar en su momento para ser elegido en el Draft, Gustavo Monella -agente del jugador- le comentó durante el Mundial de China 2019 a Infobae que recibió invitaciones para disputar la Summer League de Las Vegas, pero por compromisos con la Selección y por falta de autorización del Merengue no pudo acudir.

Deck llegó a la Casa Blanca en 2018 y firmó un contrato por 3 años, pero la institución española tiene en su poder la posibilidad de extenderlo. No obstante, existe una cláusula de salida “asequible” en caso que aparezca el firme interés de una franquicia de la NBA.

Su gran participación en el subcampeonato de argentina en el Mundial, sumado a su presente en el Merengue, hicieron que su nombre nuevamente esté en boca de varios general managers en Estados Unidos. En los últimos días, por ejemplo, Manu Ginóbili recordó que el santiagueño eclipsó a Kobe Bryant. “Se quedó enamorado del Tortuga. Se lo conté después a él, que Kobe se había convertido en fan suyo y se lo que quería llevar a los Lakers”, explicó el bahiense en un podcast que tienen el base madridista Nico Laprovittola y Germán Beder, ex jefe de prensa de la selección argentina. En ese torneo, Deck finalizó con 13.9 puntos y 3.1 rebotes de promedio.

El número 14 de la Selección argentina actualmente ocupa plaza de extracomunitario dentro del Real Madrid, por lo que el entrenador Pablo Laso se ve obligado a tener que hacer rotaciones en las competencias nacionales con Jordan Mickey y Trey Thompkins. Pero su condición cambiará durante la próxima temporada. Sin embargo, esta situación podría cambiar, ya que está próximo a cumplir los dos años de residencia y podría solicitar la nacionalidad.