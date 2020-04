Fernández sobre el regreso del fútbol: “Sin espectadores, se puede ir flexibilizando poco a poco”

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que el fútbol va a ser ‘una de las actividades que más va a sufrir la salida de la cuarentena‘ por coronavirus, aunque deslizó que “sin espectadores se puede ir flexibilizando poco a poco”.

“Hay ciertas actividades que más van a sufrir la salida de la cuarentena, como el fútbol, el cine, el teatro”, sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Estado añadió: “El fútbol por ahí sin espectadores y con los derechos (de televisación)... Bah, ahí empiezan a jugar cuestiones económicas que me exceden... Sin espectadores poco a poco se puede ir flexibilizando”

En ese sentido, el Presidente aclaró que “con espectadores, es imposible” el regreso a la actividad de las distintas categorías, ya que los estadios serían un posible foco de contagio de coronavirus.

Al ser consultado sobre la eventual fecha en que la pelota podría volver a rodar por el césped, Alberto Fernández remarcó: “No sé cuándo van a poder volver”.

“En mayo me parece el peor mes, porque es cuando esperamos el pico” de contagios de COVID-19 en la Argentina, explicó el mandatario.

Por otra parte, contó que durante la noche del viernes habló con el entrenador Ricardo Caruso Lombardi, luego de haber cuestionado el modelo de juego que había implementado en sus pasos por Argentinos Juniors.

“Ayer (viernes) a la noche hablaba con Ricardo Caruso Lombardi, que me decía ‘me dejaste muerto con lo de la teoría de Gorosito’ y le dije que lo último que quería era ofenderlo.

Los hinchas de Argentinos tenemos con Caruso la deuda de que dos veces del descenso”, relató.