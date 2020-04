El futuro de Central Norte tras la cuarentena: un torneo “relámpago”

Así como el extenso parate por el coronavirus abriría paso a una restructuración importante del fútbol argentino, el torneo Federal A no escapará a las modificaciones a largo plazo. Pero en lo inmediato, y más teniendo en cuenta que el fútbol en todas sus categorías recién volvería a jugarse a principios de junio, el Consejo Federal debe decidir cómo se disputará el tramo final de la competencia y se dirimirán los dos ascensos a la Primera Nacional, teniendo en cuenta que no habrá tiempos para que la competencia siga su curso normal. Habrá que implementar definiciones prácticas y rápidas, y la opción que prevalece es adoptar el mismo criterio de definición que tendrá la máxima categoría de ascenso: play offs ida y vuelta entre los mejores clasificados de cada zona.

Y para ello desde el Consejo Federal se barajan tres alternativas. La primera contempla reiniciar el certamen con un reducido “relámpago” entre los ocho mejores clasificados de ambas zonas con entrecruzamientos, en el cual Central Norte, por posicionarse hoy quinto de la zona 1, enfrentaría a Deportivo Madryn, cuarto de la zona 2. Esta alternativa le implicaría al cuervo, que ya de por sí bucea en un mar de incertidumbre, una erogación económica mayúscula.

Sin embargo, hay una segunda alternativa que es vista con mejores ojos para Central y el resto de los equipos: respetar el reducido relámpago, pero que los cruces sean dentro de la misma zona. De ser así, el equipo de Ezequiel Medrán se mediría con el cuarto de su propio grupo, en este caso Sportivo Las Parejas de Santa Fe.

Esta posibilidad es la que más se impone entre las instituciones debido a las distancias a recorrer y a la decisión adoptada a principio de campeonato por los clubes de eliminar los cruces lejanos en las reválidas, intentando minimizar el gasto.

Pero la tercera variable, la menos deseada en Salta, es achicar aún más el tiempo de competencia del nuevo reducido clasificando solo los cuatro primeros de cada zona para que se eliminen vía play-offs.

Esta sería la forma más rápida de definir los ascensos, pero la más resistida, porque dejaría afuera a varios equipos y entre ellos a Central, que está a un punto del cuarto (Las Parejas), lo que significaría el fin de semestre para el cuervo.

La única certeza es que no habrá descensos.

Al ser consultado por El Tribuno, el titular azabache, Héctor De Francesco, señaló: “No hay nada oficial, simplemente son borradores. Mientras no haya una voz oficial no podemos analizar mucho y sería hacer futurismo. Hoy en lo primero que tenemos que pensar todos en que tenemos que pasar esto, lo primero es la salud y todo lo demás, incluido el fútbol, está a un segundo plano”.



Las posiciones

ZONA 1

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Güemes (SdE) 22 10 8 4 38

Sarmiento 21 9 9 3 36

Chaco F.E. 21 10 5 6 35

Las Parejas 21 8 9 4 33

Central Norte 22 8 8 6 32

DEPRO 22 8 7 7 31

Douglas Haig 22 8 7 7 31

Def. Ramallo 22 7 8 7 29

Crucero 21 7 8 6 29

Unión (S) 21 6 10 5 28

Boca Unidos 21 7 5 9 26

Juv. Unida (G) 21 5 7 9 22

San Martín (F) 21 6 3 12 21

Sp. Belgrano 22 4 8 10 20

Gimnasia (ER) 22 4 6 12 18

----

ZONA 2

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Villa Mitre 22 10 9 3 39

Dep. Maipú 22 11 6 5 39

Huracan (LH) 22 8 11 3 35

Dep. Madryn 21 9 5 7 32

Ferro (GP) 21 7 10 4 31

Juv. Unida (SL) 21 8 7 6 31

Sansinena 22 8 7 7 31

Olimpo 22 8 3 11 27

Camioneros 2 5 10 7 25

Estudiantes (SL) 21 7 4 10 25

Cipolletti 22 5 10 7 25

Circulo Dep. 21 5 9 7 24

Desamparados 21 5 9 7 24

Sp. Peñarol (SJ) 21 5 7 9 22

Sol de Mayo (V) 21 4 5 12 17

----

Los posibles play offs del Federal A

Opción 1

Ascenso 1:

Güemes (SdE) vs Olimpo BB Sp. Las Parejas vs Ferro GP

Sarmiento vs. Sansinena

Chaco F.E. vs. J. Unida SL

Ascenso 2:

Madryn vs. Central Norte

V. Mitre vs. Defensores VR

Maipú vs. Douglas Haig

Huracán (LH) vs. DEPRO



----

Opción 2

Ascenso 1:

Las Parejas vs. C. Norte

Güemes vs. Def. Ramallo

Sarmiento vs. Douglas Haig

Chaco F.E. vs. DEPRO

Ascenso 2:

Villa Mitre vs. Olimpo

Dep. Madryn vs. Ferro GP

Dep. Maipú vs. Sansinena

Huracan LH vs J. Unida SL