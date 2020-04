“Con la cuota de la televisión no alcanza, es mentira”

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, consideró hoy que la difícil situación económica que viven los clubes del fútbol argentino en medio de la pandemia del coronavirus “va a llevar mucho tiempo” y aseguró que “hay una franja de jugadores del club que pueden hacer un esfuerzo” respecto a la reducción de sus salarios.

“Esto no es que vuelve mañana el fútbol y se acomoda al otro día, va a llevar mucho tiempo. Tenes que ir haciendo equilibrio para no caerte y no dejar a nadie sin su sueldo”, manifestó Verón en diálogo con la señal TNT Sports.

En cuanto a una posible rebaja de los sueldos de los futbolistas del plantel de Primera División, consideró: “Hay una franja de jugadores dentro del club que pueden hacer un esfuerzo”.

Además, el mandatario del Pincha reveló que se mantiene en contacto con dirigentes de otros instituciones porque “esto es un tema transversal”.

“Con la cuota de la televisión no alcanza. El que lo dice, es mentira. El ingreso es importante pero los clubes son sociales, la economía se va debilitando y pienso en el empleado a pie, que lleva un mango a su casa, lo que posiblemente es el único sueldo”, añadió.

E insistió: “Es una preocupación todo esto, también tenemos que hablar del mantenimiento. Es un momento muy difícil”.